Боевые самолеты ВКС России совершили полет в опознавательной зоне ПВО Аляски

Вашингтон, 22 октября. Самолеты ВКС России совершили полет вблизи Аляски. Сразу пять российских боевых машин вошли в зону действия систем ПВО, сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

В сообщении отмечается, что российские боевые единицы на заходили в воздушное пространство США и Канады. При этом не уточнялось, о каких именно самолетах ВКС РФ идет речь.

«Командование сохраняет бдительность и готовность защищать суверенное воздушное пространство Канады и США, а также сдерживать и устранять потенциальные угрозы на воздушных и морских подступах», — говорится в сообщении.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что 22 октября полет над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей выполнила пара российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Подчеркивалось, что их сопровождали истребители Су-35С.