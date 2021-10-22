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Директор фонда «Свет.Дети» Божина рассказала, какие суммы поступают от иностранных компаний
Общество
Директор фонда «Свет.Дети» Божина рассказала, какие суммы поступают от иностранных компаний
genproc.gov.ru  /  Прокуратура Пермского края

Благотворительная деятельность в России по сравнению с Западом только начинает развиваться. Свою посильную лепту в благое дело вносят как меценаты, так и рядовые граждане. Иностранные компании, оказывается, тоже помогают работе благотворительных фондов России. Директор фонда «Свет.Дети», выпускница Московской школы профессиональной филантропии Юлия Божина рассказала ФАН о суммах пожертвований, которые поступают от иностранных компаний.

«Нам иногда приходят пожертвования от Английского всемирного фонда. Он рандомно выбирает какие-то организации в разных странах и переводит средства. Сейчас стали приходить новые пожертвования от специалистов Google. Видимо, у них тоже есть какой-то свой рейтинг. Но это все — очень небольшие суммы. В нашем случае они совсем несущественные. Смотрите, в год мы собираем где-то от 150 до 200 миллионов рублей, и примерно 200 тысяч из них приходится на пожертвования от иностранных граждан», — поделилась она.

Пожертвования от зарубежных компаний и граждан других стран, по словам Божиной, находятся на особом контроле у государства. Поэтому сотрудники фонда обязательно проверяют источники поступления средств. Если в составе учредителей организации есть гражданин иностранного государства, то приходится составлять отдельный отчет для Минюста с отражением всех поступивших сумм. При этом директор благотворительного фонда признала, что несмотря на некоторые сложности с отчетами и незначительность сумм, отказываться от денег нет смысла, поскольку, кому-то из подопечных они могут спасти жизнь.

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благотворительность благотворительный фонд свет дети божина
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