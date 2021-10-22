Газовый кризис заставил минобороны Молдавии на время погасить Вечный огонь в Кишиневе

Кишинев, 22 октября. Вечный огонь на мемориале славы советских солдат в Кишиневе временно потушен из-за газового кризиса в Молдавии. Об этом сообщила пресс-служба минобороны республики.

Компания «Молдовагаз» 6 октября заявила, что потребление газа в стране превысило поставки топлива из России. Спустя неделю ситуация ухудшилась, и в Молдавии был введен «режим тревоги» из-за обострения ситуации в газовом секторе.

«Поставка природного газа Вечного огня на Мемориальном комплексе "Вечность" была временно отключена из-за кризиса в энергетическом секторе. Бойцы роты караула перевезли огонь в Музей боевой славы из мотострелковой бригады "Штефан чел Маре"», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Правительство Молдавии 22 октября обратилось к парламенту с просьбой ввести в стране режим ЧП, чтобы можно было быстро выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа.