Рейнольдс и Гадот получили по 20 млн долларов за съемки в фильме «Красное уведомление»

Лос-Анджелес, 22 октября. Известные голливудские актеры Галь Гадот и Райан Рейнольдс получили по 20 миллионов долларов за съемки в главных ролях в комедийном боевике «Красное уведомление». Премьера фильма состоится на стриминговом сервисе Netflix.

Картина еще до премьеры на американском сервисе успела установить новый рекорд. Согласно информации Forbes, Netflix заплатил порядка 200 миллионов долларов на разработку своего хита. Только по 10% от общего бюджета ушло на гонорары двум ведущим актерам. О том, сколько получил Дуэйн «Скала» Джонсон неизвестно, поскольку артист также выступил в качестве продюсера комедии, сообщает Telegram-канал Netflix.

По сюжету фильма Интерпол выпускает «красное уведомление» согласно которому, весь мир бросается на поиски самого разыскиваемого вора в мире искусства (Галь Гадот). К поискам присоединяются известный следопыт (Дуэйн Джонсон) и великий аферист (Райан Рейнольдс). Мировая премьера ленты на Netflix запланирована на 12 ноября.

Ранее в Сети появился первый трейлер комедийного боевика. Режиссером ленты выступил автор комедий «Мы – Миллеры» и «Полтора шпиона» Роусон Маршалл Тербер.