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Ученый Ткаченко заявил, что интеграционные процессы между странами бывшего СССР буксуют
Политика
Ученый Ткаченко заявил, что интеграционные процессы между странами бывшего СССР буксуют
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 22 октября. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве продвигаются достаточно сложно, заявил президент секции «Посткоммунистические системы в международных отношениях» ассоциации международных исследований «Валдай» Станислав Ткаченко.

По его словам, этот вопрос уже обсуждался на заседании, посвященном 30-летию распада Советского Союза. Сейчас бывшие социалистические республики очень дорожат собственным суверенитетом и неохотно идут по пути политической интеграции друг с другом, процесс буксует. Однако с Белоруссией ситуация немного иная. Интеграция с Россией продвигается, но на это есть свои причины.

«Белоруссия немножко в другой ситуации, но готовность Белоруссии идти по пути политической интеграции продиктована тяжелым положением ее лидера», — сказал он в ходе выступления на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Другие страны постсоветского пространства больше заинтересованы в экономической интеграции. Плоды этого процесса можно наблюдать уже сейчас.

«Здесь, пожалуйста, общий рынок труда, общий рынок энергоносителей, ну это самое привлекательное», — резюмировал Ткаченко.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о согласовании всех 28 программ по Союзному государству. Однако этому вопросу будут посвящены еще несколько мероприятий, которые должны пройти до конца года.

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ссср ткаченко интеграция
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