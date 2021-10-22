ЦБ оценил последствия новых коронавирусных ограничений для экономики России

Москва, 22 октября. Введение новых ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией, по мнению Банка России, не окажет большое воздействие на экономику страны. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, введение дополнительных выходных скажется только на предприятиях из ограниченного числа отраслей. Причем многое будет зависеть от развития обстановки с коронавирусной инфекцией.

«Объявленные ограничения будут иметь не очень большое, ограниченное влияние», — заявила Набиуллина в ходе пресс-конференции после объявления решения ЦБ по ключевой ставке.

Актуальный производственный календарь определяет, что с 4 по 7 ноября будут выходные дни. Из этого следует, что еще три нерабочих дня не смогут серьезно скорректировать экономическую обстановку, высказали ранее мнение эксперты.