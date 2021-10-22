Тренер «Зенита» Семак отметил высокий уровень игроков атакующей линии «Спартака»

Санкт-Петербург, 22 октября. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак назвал сильные стороны московского «Спартака» перед матчем 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Специалист отметил высокий уровень атакующей линии столичного клуба.

По словам Семака, «Спартак» силен контратаками и обороной, несмотря на четыре пропущенных мяча от английского «Лестера» в матче групповой стадии Лиги Европы.

«Это команда, которая меньше других в чемпионате России позволяет создавать у своих ворот. Что бы ни говорили, уровень игроков, особенно в атакующей линии, достаточно высок, и нам предстоит очень интересная игра, к которой мы должны как следует восстановиться и подготовиться», — цитирует тренера пресс-служба сине-бело-голубых.

Матч 12-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» состоится 24 октября. Встреча пройдет на «Газпром Арене», стартовый свисток — в 19:00 по московскому времени. После 11 туров петербуржцы возглавляют турнирную таблицу, «спартаковцы» идут на седьмом месте.

Ранее пресс-служба красно-белых представила афишу матчей с английским «Лестером» и петербургским «Зенитом» в стиле сериала «Пацаны».