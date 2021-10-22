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Бывший тренер Косторной заявила, что фигуристка разленилась под наставничеством Плющенко
Спорт
Бывший тренер Косторной заявила, что фигуристка разленилась под наставничеством Плющенко
wikipedia.org  /  Luu

Москва, 22 октября. Серебряная медалистка по фигурному катанию Олимпиады-80 Марина Черкасова прокомментировала неудачный период в карьере фигуристки Алены Косторной. Наставница высказалась о переходе спортсменки от тренера Евгения Плющенко в школу Этери Тутберидзе.

Алена Косторная оказалась в центре внимания, когда неожиданно решила вернуться в группу Этери Тутберидзе после тренировок с Евгением Плющенко. Первый тренер спортсменки Марина Черкасова отметила, что сотрудничество с олимпийским чемпионом изначально было ошибкой. Об этом тренер рассказала в интервью изданию «Собеседник».

«Плющенко — не жесткий тренер. Алена немножко поправилась там, разленилась. Ее нужно было жестко заставлять работать, ей нужен хлыст и небольшой пряник. Думаю, она сама понимает, какую ошибку допустила», — предположила тренер.

Теперь Косторная активно тренируется под руководством Этери Тутберидзе. По мнению Черкасовой, новая наставница поможет спортсменке добиться успеха. Тренер отметила: секрет успеха ее коллеги скрывается в суровой дисциплине, которая уже помогла вырастить «целую плеяду» фигуристов.

Одним из главных событий в мире фигурного катания стало завершение турнира Finlandia Trophy, где Косторная завоевала победу в произвольной программе. Елизавета Туктамышева обновила персональный рекорд и теперь готовится к отбору на зимнюю Олимпиаду.

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плющенко фигурное катание косторная
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