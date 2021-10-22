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В Панаме поставили поставили новый рекорд по изъятым наркотикам
Весь мир
В Панаме поставили поставили новый рекорд по изъятым наркотикам
twitter.com/PGN_PANAMA  /  Пресс-служба Прокуратуры Панамы

 

Панама-Сити, 22 октября. Власти Панамы изъяли рекордные 96 тонн наркотических веществ с начала 2021 года. Об этом сообщает министр общественной безопасности Хуан Пино.

В видео, опубликованном ведомством, Пино заявил, что правительство нанесло сильный удар наркоторговле. Он отметил, что стратегия по борьбе с контрабандой запрещенных веществ осуществляется при содействии Регионального центра военно-морских операций (Croan) и ВМС Панамы.

По официальным данным, в 2020 власти Панамы изъяли 84,87 тонны психоактивных веществ — на 12 тонн меньше, чем за 10 месяцев этого года. В результате операций властям удалось конфисковать 96 тонн наркотиков, по большей части кокаина.

В Панаме поставили поставили новый рекорд по изъятым наркотикам
twitter.com/PGN_PANAMA / Пресс-служба Прокуратуры Панамы

Большинство обнаруженных наркотиков — более 80 тонн — перевозились морским путем. Около 27 тонн кокаина были найдены в грузовых контейнерах.

Пино добавил, что с начала года наибольшее количество психоактивных веществ было обнаружено в провинции Колон и автономном управлении индейцев Гуна-Яла, недалеко от границы с Колумбией. Прокурор Колона Эдуардо Родригес отметил, что в провинции было конфисковано более 45 тонн наркотиков, пунктом назначения которых была в основном Европа.

Панама является транзитной страной для контрабанды запрещенных веществ, которые производятся на юге континента и отправляются в основном в Северную Америку и Европу.

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наркотики прокуратура панама
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