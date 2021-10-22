Журнал «Лиза» назвал одиннадцать лучших фильмов о море

Сейчас за окном холодает. Многие уже успели соскучиться по теплым странам и морю. Кто-то пересматривает фотографии и видео с отпуска и желает поскорее окунуться в теплый океан. Чтобы усилить это желание или хотя бы как-то его заглушить, журнал «Лиза» предлагает одиннадцать фильмов о водной глади. Но не факт, что вам после просмотра некоторых вообще захочется заходить в воду.

Кадр из фильма «Титаник» /

Титаник

Культовый фильм об одной из самых страшных катастроф в мировой истории. Молодые Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо показывают настоящую любовную историю, разворачивающуюся в эпицентре страшного бедствия. Исполнитель главной роли по-прежнему хранит у себя дома в Малибу плакат кинофильма и маленькую копию затонувшего «Титаника».

Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» /

Пираты Карибского моря

Неподражаемый Джонни Депп в роли красавца-пирата, которому всегда благоволит судьба. Все пять частей культового фильма отнесут вашу семью навстречу незабываемым морским приключениям. Твердое второе место.

Кадры из фильма «Waterworld» /

Водный мир

Постапокалиптический боевик о возможном недалеком будущем, в котором всю землю затопило водой. Людям приходится адаптироваться к новым условиям природы, но не все эволюционируют, используя низменные уловки. Есть и те, кто верит в существование суши. Кевин Костнер прекрасно сыграл противоречивого главного героя.

Атлантида

Мультипликационный фильм про исследователей, мечтающих отыскать ту самую загадочную страну. Главный герой — картограф и лингвист Майл Тэтч, который случайно находит таинственный дневник, указывающий путь к мифической стране.

Кон-Тики

Экранизация легендарной книги путешественника Тура Хейрдала — норвежца, который в одиночку пересек Тихий океан на деревянном плоту, названном «Кон-Тики». Книга была переведена на 70 языков, а фильм действительно снимали посреди океана, благодаря чему погрузиться в атмосферу происходящего будет проще.

Аквамен

Кадр из фильма «Аквамен» /

Фантастические супергерои давно завоевали Голливуд. Этот культовый фильм снимали в Австралии. Блокбастер хорошо смотреть вдвоем, а главный герой интересен представителям любого возраста.

И грянул шторм

Еще одна драматическая история, в основу которой легли реальные события. Такие фильмы смотрятся на одном дыхании. Речь идет о нефтяном танкере, потерпевшем крушение у берегов Новой Англии. Главные герои должны спасти моряков, оказавшихся в западне волн-убийц.

Капитан Филлипс

Фильм также основан на реальном событии — захвату американского грузового корабля сомалийским пиратами. Капитана Ричард Филлипса, доставлявшего гуманитарные грузы в порт Момбаса (Кения) и захваченного в плен сомалийскими пиратами в 2009 году сыграл Том Хэнкс. Эту роль актера называют одной их самых знаковых. Фильм получил шесть номинаций на «Оскар». Для подготовки к съемкам Хэнкс лично встречался с Филлипсом, которого смело можно назвать героем нашего времени.

Мег: Монстр глубины

Фильм о секретах Марианской впадины. Любители фридайвинга могут задержать воздух. В главной роли — Джейсон Стетхэм. Глубоководный аппарат исследователей был подвержен в атаке доисторического монстра — Мегалодона. Оказывается, что акула величиной с многоэтажный дом все это время проживала в самом глубоком места мирового океана. Часть трюков Стэтхэм выполнял сам. В юности он активно занимался подводным нырянием и даже входил в сборную Великобритании.

Во власти стихии

Фильм-катастрофа о крушении яхты в акватории островов Фиджи и большой любви молодой пары. Картина также основана на реальных событиях.

Моана

Еще одна принцесса мира Disney появилась благодаря этому мультфильму. Бесстрашная мореплавательница Моана отправляется в опасное морское приключение вместе с полубогом Мауи. Она борется с древним проклятием, чтобы спасти свою родину — остров в Тихом океане. Для работы над мультфильмом была собрана целая команда ученых океанологов и антропологов. Благодаря научному подходу, мультфильм получился отличный, он полностью соответствует культуре Полинезии.

Приятного просмотра и семь футов под килем, уважаемые кинолюбители.