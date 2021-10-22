Платежи жителей Киева за отопление вырастут на 50%

Киев, 22 октября. Стоимость отопления в Киеве вырастет почти на 50% после принятия решения об индексации тарифов администрацией украинской столицы.

Новый тариф будет действовать до сентября 2022 года. Для бытовых потребителей отопление будет стоить 2381,54 гривны за 1 Гкал, что по текущему курсу составляет около 6500 рублей. Новый тариф на 47,7% превышает действовавший до этого.

При этом коммунальщики не торопятся начинать отопительный сезон в Киеве. Они объясняют это тем, что температура воздуха в городе не опускается ниже 8 градусов.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович ранее заявил о неготовности Украины к отопительному сезону. По его словам, власти страны не в состоянии обеспечить население достаточным объемом газа и тепла.

Проблемы с отоплением уже начались в некоторых регионах Украины. Местные власти ряда областей из-за отсутствия газа для отопления бюджетных учреждений объявили чрезвычайную ситуацию.