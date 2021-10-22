Депутат Исламов призвал весь мир равняться на структуру энергобаланса в России

Диверсификация структуры энергобаланса, по примеру России, позволяет избежать проблем при потере одного из источников энергии. Об этом в беседе с ФАН рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Дмитрий Исламов.

Парламентарий прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что энергетический кризис в Европе стал следствием неработающего капитализма.

«Согласен. Я считаю, что кризис вызван тем, что Европа совершает резкий переход от традиционных источников генерации энергии к альтернативным. Это, конечно, нужно делать, но такие резкие скачки приводят к росту цен и такого рода кризису», — сообщил депутат.

Дмитрий Исламов также указал на опасность одной тенденции в современном мире.

«Сейчас все говорят, что нужно отказываться от угольной генерации. Призывают нас (Россию. — Прим. ФАН) это делать. Однако, если посмотреть, в той же Польше 80% составляет доля выработки электроэнергии [из угля]. В Германии — 30%. Я уже не говорю о Китае, где 60%. Вместе с тем, в России доля угольной генерации всего лишь 12–13%. У нас одна из самых чистых структур энергетики. Я считаю, что в нашей стране снижать эту долю дальше нельзя. Это уже угроза национальной безопасности», — пояснил собеседник ФАН.

ФБА «Экономика сегодня» / Елена Васильева

В завершение он добавил, что, по его мнению, многим странам в этом плане следовало бы брать пример с России.

«Структура энергобаланса должна быть диверсифицирована по источникам энергии. Допустим, что-то одно не сработало, ветра не стало для ветрогенератора, пожалуйста, используй другой источник. Я считаю, что миру надо стремиться к той структуре, которая есть в России. Диверсифицировать структуру своего топливно-энергетического баланса», — подытожил народный избранник.

Ранее депутат Владимир Кашин в беседе с ФАН развеял слухи о подорожании подсолнечного масла в России. По его словам, в Госдуму уже внесен на рассмотрение закон о регулировании наценок на товары первой необходимости.