Психолог Токарева о всплеске COVID-19: Идет очередное обострение, людей накрывает волна тревоги

С увеличением количества заболевших коронавирусом и ужесточением ограничений люди, вспоминая прошлый период самоизоляции, вновь начали испытывать повышенный стресс и тревогу. Как рассказала ФАН руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке, клинический психолог Полина Токарева, сейчас идет очередное обострение и людей накрывает волна тревоги.

По словам специалиста, несмотря на то, что ограничения по сравнению с первой волной пандемии носят мягкий характер, они есть, и этот факт не может не отражаться на психологическом состоянии людей.

«Они вроде бы мягкие, но это все равно определенная несвобода. Ты не хочешь делать прививку, но вынужден сделать ее, не хочешь носить маску, но обязан, также есть какие-то ограничения по посещению тех или иных мест. Плюс любые ограничения — это очередной удар по экономике, бизнесу и угроза потери рабочих мест. Это снова ситуация нестабильности, которая пугает людей. Ты опять можешь оказаться запертым в четырех стенах на самоизоляции», — прокомментировала она.

При этом она отметила, что количество разводов за время пандемии выросло тотально. В первую очередь это связно со стрессовой ситуацией, в которую попали люди. По словам Токаревой, если в «докоронавирусную эпоху» разводилась каждая третья пара, то сейчас — каждая вторая. Однако в следующем году ситуация изменится в позитивную сторону, люди окончательно адаптируются.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Я глубоко убеждена, что следующий год будет хорошим — он станет годом науки. Посмотрите, 2020-й был годом хаоса, никто не знал, что делать. Сейчас у нас идет год власти, когда мы учимся приспосабливаться и адаптироваться. Следующий год — год науки: люди будут легче все воспринимать, сама наука шагнет вперед и найдется управа на коронавирус, что принесет серьезные послабления», — поделилась прогнозом Токарева.

Ранее депутат петербургского ЗакСа Дмитрий Панов в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» рассказал, как ситуация с введением QR-кодов и нерабочих дней скажется на бизнесе, производстве продовольствия и росте цен в России.