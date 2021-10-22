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Политолог Золотарев назвал закономерным обвал рейтингов партии Зеленского на Украине

  /   Обновлено: 22 октября 2021 17:37
Политика
Политолог Золотарев назвал закономерным обвал рейтингов партии Зеленского на Украине
Федеральное агентство новостей

Киев, 22 октября. Рейтинги партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» продолжают стремительно падать, пишет портал «Главред». Все указывает на то, что «удобные» результаты проталкивает лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко, однако в битве двух политиков может появиться неожиданный фаворит.

Имя теневого фаворита раскрыл политолог Андрей Золотарев. Он указал на удивительную особенность украинского электората и партий «Слуга народа» и «Европейская солидарность»: если одна из них теряет аудиторию, то влияние другой не усиливается. Избиратели правящей политсилы не явятся на избирательные участки и предпочтут насмехаться над провалом Зеленского. Рейтинги партии Порошенко при этом пугающе стабильны, уверен эксперт.

«Проблемы "Слуг" не приносят им ("Европейской солидарности". — Прим. ФАН) ничего, кроме морального удовлетворения, и реваншем это назвать нельзя. Однако Порошенко может использовать этот перевес в чисто пропагандистских целях — критикуя власть и заявляя об укреплении позиций, потому как с его антирейтингом говорить о каком-либо реальном движении вперед не приходится», — отметил Золотарев.

Политолог Золотарев назвал закономерным обвал рейтингов партии Зеленского на Украине
wikipedia.org / European People's Party

На этом фоне особенно интересна динамика развития партии «Батькивщина», которую возглавляет бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. В отличие от оппонентов блок Тимошенко предлагает более конструктивную и злободневную повестку.

«Батькивщина» критикует бесконтрольный рост тарифов, предлагает стратегию выхода из социально-экономического кризиса и оказывает действенное сопротивление «Слугам» в Раде. Более того, ни одна из лидирующих партий не предпринимает никаких шагов по борьбе с растущими рейтингами Тимошенко, поэтому падение их рейтингов закономерно.

«Рост рейтинга "Батькивщины" также понятен — она активно работает с темой тарифов, предложила план выхода из тарифного кризиса. Потому тренд роста ее поддержки, обозначившийся летом, может иметь место, но пока ни политическая сила Порошенко, ни (лидера "Оппозиционный платформы — За жизнь" Виктора. — Прим. ФАН) Медведчука не делали никаких серьезных шагов, чтобы ее обогнать», — констатировал Золотарев.

Партия «Батькивщина» занимает третье место в рейтинге политических движений Украины. Такие данные приводят социологи Киевского международного института социологии (КМИС).

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Все новости / Политика / Политолог Золотарев назвал закономерным обвал рейтингов партии Зеленского на Украине
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