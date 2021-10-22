Андрей Бурковский уволился из МХТ им. Чехова после десяти лет службы

Москва, 22 октября. Актер Андрей Бурковский оставил театральную службу в МХТ имени Чехова и обратился к бывшим коллегам в своем блоге со словами благодарности.

Звезда сериала «Звоните Ди Каприо» Андрей Бурковский не стал сообщать о причинах своего увольнения. Артист оставил десятилетнюю службу в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова. Позднее он опубликовал пост в Instagram, где вспомнил Олега Табакова и поблагодарил сотрудников театра.

«Ушел из любимого театра. Хочу сказать огромное спасибо великому Московскому Художественному, всем потрясающим людям театра и дорогому Олегу Павловичу Табакову за невероятные 10 лет», — заявил артист.

Российские знаменитости эмоционально восприняли эту новость. Кирилл Серебренников горячо поддержал Бурковского, а Екатерина Стриженова призналась, что не может поверить в эту новость.

Этим летом артист отпраздновал важную дату — 13 лет со дня свадьбы с женой Ольгой. Бурковский опубликовал пост, в котором трогательно поздравил супругу с годовщиной.