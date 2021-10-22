Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 18:57
18:53
Происшествия
Упавшие со стены Кремля строительные леса увезли с Красной площади
18:52
Общество
Ученые Москвы и Петербурга решили объединиться для решения водных проблем Крыма
18:52
Общество
Один боевой патрон был в оружии, из которого Алек Болдуин случайно убил оператора
18:51
Происшествия
Заключенных во Владимире оштрафовали за свастику на татуировках
18:50
Экономика
Центробанк исключил допуск биткоин-ETF к торговле на российской бирже
18:50
Политика
Депутат Федоров и историк Жуков считают, что заявление министра обороны ФРГ сделано в интересах США
18:49
Спорт
«Лион» сохраняет интерес к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну
18:44
Происшествия
СК возбудил дело по факту хищения 800 тыс. рублей при ремонте дорог в Краснодаре
18:43
Политика
Читатели Die Zeit: Европа забила гол в свои ворота в «газовой войне» с Россией
18:42
Наука
Рогозин опроверг информацию о сгоревшем над США российском спутнике «Космос-2551»
Все новости

Андрей Бурковский уволился из МХТ им. Чехова после десяти лет службы

  /   Обновлено: 22 октября 2021 17:37
Общество
Андрей Бурковский уволился из МХТ им. Чехова после десяти лет службы
Кадры из сериала «За час до рассвета»

Москва, 22 октября. Актер Андрей Бурковский оставил театральную службу в МХТ имени Чехова и обратился к бывшим коллегам в своем блоге со словами благодарности.

Звезда сериала «Звоните Ди Каприо» Андрей Бурковский не стал сообщать о причинах своего увольнения. Артист оставил десятилетнюю службу в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова. Позднее он опубликовал пост в Instagram, где вспомнил Олега Табакова и поблагодарил сотрудников театра.

«Ушел из любимого театра. Хочу сказать огромное спасибо великому Московскому Художественному, всем потрясающим людям театра и дорогому Олегу Павловичу Табакову за невероятные 10 лет», — заявил артист.

Российские знаменитости эмоционально восприняли эту новость. Кирилл Серебренников горячо поддержал Бурковского, а Екатерина Стриженова призналась, что не может поверить в эту новость.

Этим летом артист отпраздновал важную дату — 13 лет со дня свадьбы с женой Ольгой. Бурковский опубликовал пост, в котором трогательно поздравил супругу с годовщиной.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Андрей Бурковский уволился из МХТ им. Чехова после десяти лет службы
актер Бурковский театр мхт
Комментировать