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Сестра Бритни Спирс Джейми Лин обвинила отца в принуждении к аборту
Шоу-бизнес
Сестра Бритни Спирс Джейми Лин обвинила отца в принуждении к аборту
Global Look Press  /  Laura Farr/AdMedia

Лос-Анджелес, 22 октября. Звезда молодежных американских сериалов Джейми Линн Спирс выступила с обвинениями против родного отца. Артистка последовала примеру своей супер известной сестры Бритни Спирс и рассказала об ограничении свободы.

Родственница выступила на стороне поп-певицы, когда в Сети стало набирать активность движение FreeBritney. После того как суд встал на сторону артистки, настал черед Джейми Линн Спирс рассказать свою историю. Актриса признает, что прошла настоящий ад с момента, как забеременела, будучи несовершеннолетней.

Звездные родители буквально вынуждали ее отказаться от ребенка, ограничивая в свободе. Они морально давили, указывая, что, сохранив ребенка, она перечеркнет всю карьеру. Позже родные запретили ей общаться с близкими и всячески скрывали от общественности. Чтобы сохранить семейную тайну, было принято решение не говорить об этом даже старшей сестре, которая к тому моменту уже жила отдельно и занималась своей карьерой.

«Они пришли в мою комнату, пытались убедить меня, что иметь ребенка в этом возрасте — это ужасная идея. Они говорили: «Ты не знаешь что делаешь, это убьет твою карьеру. Есть таблетки, которые ты можешь выпить, мы поможем решить эту проблему», — слова звезды приводит Telegram-канал Super.

В итоге проблема решилась лишь одной публикацией — родители Спирс-младшей продали ее снимок с новорожденным ребенком на руках за миллион долларов журналу «ОК!». В настоящее время американская актриса готовит к выпуску свою книгу «То, что я должна сказать», в которой расскажет о пережитых ужасах.

Ранее стало известно, что после длительных судебных тяжб с отцом Бритни Спирс все-таки получила свободу. После пережитого ада артистка раскритиковала систему правосудия в США. Звезда призналась, что хотела бы переехать в другое место.

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суд семья спирс
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