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Заключенных во Владимире оштрафовали за свастику на татуировках
Происшествия
Заключенных во Владимире оштрафовали за свастику на татуировках
Невские Новости  /  Евгения Авраменко

Владимир, 22 октября. В исправительных учреждениях Владимирской области выявлены осужденные с татуировками, содержащими элементы нацистской символики, которые они публично демонстрировали. Об этом изданию «Владимирские ведомости» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ведомство провело проверку в исправительных учреждениях с целью выявить соблюдение требований российского законодательства о противодействии экстремизму. В результате проверки возбуждены дела об административных правонарушениях, которые предусматривает ч. 1 ст. 20. 3 КоАП РФ (публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики). Двое осужденных получили штрафы.

Ранее ФАН рассказывал о мужчине с татуировкой Зеленского на ноге. Ее публичная демонстрация вызвала бурную реакцию в соцсетях.

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экстремизм штраф татуировка символика
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