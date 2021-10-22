Заключенных во Владимире оштрафовали за свастику на татуировках

Владимир, 22 октября. В исправительных учреждениях Владимирской области выявлены осужденные с татуировками, содержащими элементы нацистской символики, которые они публично демонстрировали. Об этом изданию «Владимирские ведомости» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ведомство провело проверку в исправительных учреждениях с целью выявить соблюдение требований российского законодательства о противодействии экстремизму. В результате проверки возбуждены дела об административных правонарушениях, которые предусматривает ч. 1 ст. 20. 3 КоАП РФ (публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики). Двое осужденных получили штрафы.

Ранее ФАН рассказывал о мужчине с татуировкой Зеленского на ноге. Ее публичная демонстрация вызвала бурную реакцию в соцсетях.