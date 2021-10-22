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Чемпионку Олимпиады-2020 Ласицкене номинировали на звание лучшей атлетки мира
Спорт
Чемпионку Олимпиады-2020 Ласицкене номинировали на звание лучшей атлетки мира
wikipedia.org  /  Erik van Leeuwen / GFDL

Москва, 22 октября. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене номинирована на звание лучшей спортсменки в легкой атлетике в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Текущий год стал по-настоящему плодотворным для россиянки. В августе она взяла золото на летних Олимпийских играх в Токио, спустя пару недель одержала в пятый раз победу в финале Бриллиантовой лиги. Кроме того, в копилке Ласицкене три победы на мировых первенствах, что является рекордом для ЧМ.

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка вошла в тройку финалистов среди претендентов на звание спортсменки года в Европе. За титул вместе с Марией Ласицкене поборются бегунья из Голландии Сифан Хассан и представительница польской легкой атлетики Анита Влодарчик.

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ласицкене легкая атлетика world athletics
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