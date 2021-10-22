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Глава МИД Украины призвал ФРГ отреагировать на газовый «шантаж» со стороны России

  /   Обновлено: 22 октября 2021 17:27
Экономика
Глава МИД Украины призвал ФРГ отреагировать на газовый «шантаж» со стороны России
mfa.gov.ua  /  Пресс-служба МИД Украины

Киев, 22 октября. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к властям ФРГ с просьбой отреагировать на газовый «шантаж» России, отметив, что страна использует голубое топливо как оружие.

Украина рассчитывает, что «Нафтогаз» и Оператор ГТС в будущем смогут участвовать в процессе сертификации компании-оператора «Северного потока — 2», добавил глава ведомства на брифинге по итогам встречи с министром иностранных дел Молдавии Николаем Попеску.

«Это шантаж, это использование газа, как оружия в международных отношениях. В совместном заявлении США и Германии по поводу "Северного потока — 2" говорится, что если Россия начнет использовать газ как оружие в международных отношениях, то Германия начнет принимать меры в ответ», — подчеркнул Кулеба.

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова ранее заявила, что российская компания «Газпром» стабильно экспортирует газ в Европу. Все поставки, по ее словам, законтрактированы, поэтому оплачивать дополнительные мощности ГТС Украины не имеет никакого экономического смысла.

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россия мид украины германия кулеба северный поток 2 газовый кризис
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