Братскую могилу времен Великой Отечественной войны нашли в лесу под Минском

Останки более восьми тысяч жертв Великой Отечественной войны обнаружили в лесном массиве Минского района. По данным Генпрокуратуры Белоруссии, в этих местах могут быть найдены еще около 30 тысяч павших.

В ходе расследования уголовного дела о геноциде в период 1941-1945 годов, сотрудникам Генеральной прокуратуры республики Белоруссия стало известно о наличии не менее семи мест массового захоронения вблизи урочища Уручье. Немецко-фашистские захватчики свозили туда советских военнослужащих и мирных жителей на расстрел.

«Уже проделана большая работа, и вскрываются все новые страшные факты, события тех дней. Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока не будут установлены все места расправ над мирным населением и военнопленными на территории нашей страны», — сказал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Поисковики в ходе осмотра верхнего слоя почвы обнаружили костные останки восьми тысяч жертв нацистов, а также изъяли фрагменты одежды и обуви, боеприпасов и других предметов. Все артефакты направят для проведения экспертных исследований. Согласно архивным сведениям, количество погребенных в этих местах может превышать 38 тысяч человек. По словам премьер-министра Головченко, все вновь установленные места захоронений будут мемориализированы.

«Активную помощь нам, конечно, оказывает Россия, и у нас есть все данные для того, чтобы мы действительно восстановили историческую справедливость, установили факты этих злодеяний, не допустили реабилитации нацизма, не только нашим гражданам, но и мировой общественности рассказали о многих фактах, которые являются еще белыми пятнами в истории Великой Отечественной войны», — отметил заместитель генерального прокурора Белоруссии Алексей Стук.

В апреле 2021 года Генеральная прокуратура республики возбудила уголовное дело о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Основная цель расследования — установление всех фактов злодеяний немецко-фашистских оккупантов и их приспешников на территории бывшей БССР, а также ответственных за их совершение.