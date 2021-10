Президент Кастильо теряет поддержку богатых людей в Перу

Лима, 22 октября. Уровень неодобрения президента Перу Педро Кастильо продолжает расти второй месяц подряд, достигнув 50%. Об этом сообщает агентство Gestion Peru.

Peru, Datum poll:



Approval rating for the performance of President Pedro Castillo (PL, left)



Approve: 40% (-2)

Disapprove: 50% (+4)

Don't know: 10% (-2)



(+/- vs. 12-15 Sep)



Fieldwork: 16-19 October 2021

Sample: 1,205 #Peru #PedroCastillo #PeruLibre #Presidente #Gobierno