Президент Кастильо теряет поддержку богатых людей в Перу

Лима, 22 октября. Уровень неодобрения президента Перу Педро Кастильо продолжает расти второй месяц подряд, достигнув 50%. Об этом сообщает агентство Gestion Peru.

По данным опроса общественного мнения Datum, 50% перуанцев недовольны работой, проделанной президентом. Этот показатель на 4% выше, чем в прошлом месяце. Уровень его одобрения также сократился с 42 до 40%. Наименьшей поддержкой Кастильо пользуется среди высшего и зажиточной части среднего классов — 65% и 53,5% соответственно.

В Лиме и Кальяо политикой главы государства неудовлетворенно 62,7%. Особенно недовольно его деятельностью молодое поколение — от 25 до 34 лет с 50,5%. Больше всего поддерживает президента население, проживающее в сельской местности. Уровень одобрения с их стороны достигает 50,7%. В то же время только 28,2% жителей столицы доверяют его работе.

А 81,7% перуанцев отмечают, что после формирования нового кабинета министров произошел раскол среди членов правящей левой партии Perú Libre («Свободное Перу»). Только 40% населения одобряют назначение Мирты Васкес в качестве премьер-министра. Высший и состоятельный средний классы больше всего поддерживают ее кандидатуру — 55,3 и 40,1% соответственно.

Причем 51,4% опрошенных уверены, что страной на самом деле управляет лидер Perú Libre Владимир Серрон. Особенно такое мнение популярно среди высшего класса. Президент Перу 7 октября привел к присяге новый состав правительства республики. Главой кабмина стала экс-спикер парламента Марта Васкес. Пост министра иностранных дел сохранил Оскар Мауртуа де Романья. Главы министерств обороны и экономики также остались на своих местах.

Ранее правительство Кастильо переживало острый политический кризис из-за недовольства кандидатурой прежнего премьер-министра Гвидо Беллидо. Президент принял решение о его смещении ради сохранения равновесия между властями.