Певица Адель хранит в фоторамке жвачку Селин Дион

Лос-Анджелес, 22 октября. Известная американская исполнительница Адель откровенно рассказала о своей самой большой гордости. Главной реликвией певица считает жвачку Селин Дион, которую она хранит дома в фоторамке.

Использованное кулинарное изделие исполнительнице хита Skyfall получила в подарок от ведущего американского комедийного ток-шоу The Late Late Show Джеймса Кордена. Свой трофей артистка показала в интервью для YouTube-проекта Vogue «73 вопроса».

«Мой друг Джеймс Корден как-то снимал Селин Дион для своего шоу «Караоке в машине» (Carpool Karaoke). Зная о том, что я большая фанатка певицы, Корден заставил ее выплюнуть жвачку на лист бумаги и вставил его в рамку для меня. Это моя самая большая гордость», — рассказала Адель.

Prt Scr youtube.com / Vogue

Во время беседы исполнительница обратилась к своим поклонникам и пообещала, что в скором времени вернуться на сцену с новой шоу-программой. Адель посоветовала всем не снимать маски, чтобы поскорее прекратить распространение пандемии коронавируса нового типа.

Ранее стало известно, что известная ведущая Опра Уинфри возьмет откровенное интервью у Адель после шестилетнего перерыва в карьере. Певица расскажет о записи нового альбома, удивительной истории своего преображения и воспитании маленького сына.