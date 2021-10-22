Кейт Уинслет и Марион Котийяр пополнили актерский состав байопика о Ли Миллер

Лос-Анджелес, 22 октября. Голливудские звезды Марион Котийяр, Джуд Лоу и Кейт Уинслет присоединились к работе над фильмом о модели Ли Миллер, которая оставила карьеру в мире моды и стала военным корреспондентом в период Второй мировой войны.

Режиссером байопика о Ли Миллер выступит режиссер Эллен Керас, которая была ответственна за постановку эпизодов сериалов «Легион», «Уловка 22» и «Академия Амбрелла». Главную роль исполнит Кейт Уинслет («Мейр из Исттаун»). Актриса отметила, что была удивлена отсутствию фильмов про модель Ли Миллер, передает издание Deadline.

«Я удивлена, что об этой невероятной женщине никогда не снимали фильм, и я думаю, причина в том, что ее жизнь была настолько обширной, что, как только вы откусили кусочек, вы не можете перестать жевать», — поделилась Кейт Уинслет.

Актерский состав байопика также пополнили Джуд Лоу и Марион Котийяр. Они составят компанию Джошу О'Конору («Корона») и Андреа Райзборо («Мэнди».) Сюжет фильма сосредоточится на биографии Ли Миллер в период с 1938 по 1948 годы. Съемки стартуют в Восточной Европе и Лондоне.

Голливуд также запустил в разработку байопик про физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, где режиссером выступит Кристофер Нолан. Эмили Блант присоединилась к проекту, она исполнит роль жены главного героя.