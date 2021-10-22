Глава минобороны Британии признал уязвимость НАТО перед новейшими российскими ракетами

Брюссель, 22 октября. Глава минобороны Британии Бен Уоллес призвал западные страны четко осознать всю опасность гонки вооружений с Россией и Китаем.

Соответствующее заявление глава британского оборонного ведомства сделал на встрече с главами минобороны стран НАТО в Брюсселе. По его словам, программы России и Китая по разработке новейших ракет представляют опасность для Запада, передает издание Daily Express.

«Запад должен очнуться и понять все последствия развития китайских и российских ракет. Они мощные», — говорится в публикации.

Уоллес отметил, что скорость и дальность применения новых российских ракет увеличивается. При этом они сохраняют возможность наносить точные удары по целям. Он подчеркнул, что союзники по НАТО должны разобраться, какое именно оружие испытывают Москва и Пекин в настоящее время, а также осознать риски новой гонки вооружений.

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Министр обороны Британии опасается, что российские и китайские военно-технические новинки превосходят вооружения Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что военный блок может быть очень уязвим, особенно, если речь идет о таких областях, как космос или кибернетика.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западным странам нужно оценить боевые возможности ракетно-ядерного вооружения ВС РФ. По его словам, особого внимания заслуживают гиперзвуковые системы.