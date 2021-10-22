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Глава минобороны Британии признал уязвимость НАТО перед новейшими российскими ракетами
Политика
Глава минобороны Британии признал уязвимость НАТО перед новейшими российскими ракетами
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 22 октября. Глава минобороны Британии Бен Уоллес призвал западные страны четко осознать всю опасность гонки вооружений с Россией и Китаем.

Соответствующее заявление глава британского оборонного ведомства сделал на встрече с главами минобороны стран НАТО в Брюсселе. По его словам, программы России и Китая по разработке новейших ракет представляют опасность для Запада, передает издание Daily Express.

«Запад должен очнуться и понять все последствия развития китайских и российских ракет. Они мощные», — говорится в публикации.

Уоллес отметил, что скорость и дальность применения новых российских ракет увеличивается. При этом они сохраняют возможность наносить точные удары по целям. Он подчеркнул, что союзники по НАТО должны разобраться, какое именно оружие испытывают Москва и Пекин в настоящее время, а также осознать риски новой гонки вооружений.

Глава минобороны Британии признал уязвимость НАТО перед новейшими российскими ракетами
wikimedia.org/U.S. Secretary of Defense/CC BY 2.0 /

Министр обороны Британии опасается, что российские и китайские военно-технические новинки превосходят вооружения Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что военный блок может быть очень уязвим, особенно, если речь идет о таких областях, как космос или кибернетика.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западным странам нужно оценить боевые возможности ракетно-ядерного вооружения ВС РФ. По его словам, особого внимания заслуживают гиперзвуковые системы.

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