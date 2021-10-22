Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 17:28
17:25
Происшествия
Видео устранения последствий урагана на Красной площади появилось в распоряжении ФАН
17:24
Происшествия
Волгоградец получил 4,5 года колонии за торговлю людьми
17:24
Общество
Стилист Хромченко нашла идеальный способ скрыть живот полным женщинам
17:23
Общество
Ушел из жизни бывший депутат Госдумы от Башкирии Иршат Фахритдинов
17:21
Общество
Певица Адель хранит в фоторамке жвачку Селин Дион
17:21
Общество
Петербургские чиновники разрешают введение в эксплуатацию недостроенных объектов
17:20
Общество
Кейт Уинслет и Марион Котийяр пополнили актерский состав байопика о Ли Миллер
17:19
Политика
Глава минобороны Британии признал уязвимость НАТО перед новейшими российскими ракетами
17:18
Общество
Температура воздуха в Москве снизилась в два раза за полчаса из-за непогоды
17:18
Политика
Немецкий политик Вебер: Путин превратил поставки газа в ЕС в «политическое оружие»
Все новости

Немецкий политик Вебер: Путин превратил поставки газа в ЕС в «политическое оружие»
Политика
Немецкий политик Вебер: Путин превратил поставки газа в ЕС в «политическое оружие»
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 22 октября. Газовые поставки из России в ЕС якобы являются «политическим оружием» президента Владимира Путина. С таким заявлением выступил член Европарламента Манфред Вебер.

Слова немецкого политика приводит журнал Spiegel. Заявление Вебера стало ответом на слова Путина о том, что Россия может очень быстро решить вопрос с дефицитом газа в Европе, если официальный Берлин не будет затягивать с сертификацией трубопровода «Северный поток — 2». Парламентарий уверен, что Путин оказывает давление на Европу, хотя «Газпром» досконально выполняет обязательства по долгосрочным контрактам.

«Очевидно, что Путин использует поставки газа в ЕС в качестве политического оружия», — подчеркнул лидер фракции Европейской народной партии.

Однако стоит заметить, что сложившийся в Европе газовый кризис — следствие провальной политики Запада по насаждению «зеленой» энергетики. К таком выводу пришли аналитики Wall Street Journal.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Немецкий политик Вебер: Путин превратил поставки газа в ЕС в «политическое оружие»
путин россия евросоюз германия
Комментировать