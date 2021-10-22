Немецкий политик Вебер: Путин превратил поставки газа в ЕС в «политическое оружие»

Берлин, 22 октября. Газовые поставки из России в ЕС якобы являются «политическим оружием» президента Владимира Путина. С таким заявлением выступил член Европарламента Манфред Вебер.

Слова немецкого политика приводит журнал Spiegel. Заявление Вебера стало ответом на слова Путина о том, что Россия может очень быстро решить вопрос с дефицитом газа в Европе, если официальный Берлин не будет затягивать с сертификацией трубопровода «Северный поток — 2». Парламентарий уверен, что Путин оказывает давление на Европу, хотя «Газпром» досконально выполняет обязательства по долгосрочным контрактам.

«Очевидно, что Путин использует поставки газа в ЕС в качестве политического оружия», — подчеркнул лидер фракции Европейской народной партии.

Однако стоит заметить, что сложившийся в Европе газовый кризис — следствие провальной политики Запада по насаждению «зеленой» энергетики. К таком выводу пришли аналитики Wall Street Journal.