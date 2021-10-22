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Адвокат Майя Сандлер объяснила разницу между судами США и России на примере возможного дела Болдуина

Общество
Адвокат Майя Сандлер объяснила разницу между судами США и России на примере возможного дела Болдуина
Global Look Press  /  Bruce Cotler/ZUMAPRESS.com

Знаменитый актер Алек Болдуин во время съемок картины «Ржавчина» ранил двух человек, в результате происшествия оператор ленты погибла. В разговоре с ФАН адвокат Майя Сандлер сравнила разницу между потенциальным ходом рассмотрения дела Болдуина в российском и американском судах.

Разные методы

На территории США действует англосаксонская система права, в России — романо-германская. Исходя из этого, по мнению Сандлер, при рассмотрении дела актера будут упомянуты решения по подобным делам прошлых лет.

«При разбирательстве дела адвокат будет использовать отсылки к каким-то подобным вещам, совершенным ранее кем бы то ни было. На это и будет ориентироваться суд. Для нашего же суда «опыт» прошлых лет не основное, то есть судья может обратить внимание на ранее рассматриваемые похожие дела, но они не будут основополагающим фактором для принятия решения», — объясняет адвокат.

Адвокат Майя Сандлер сравнила ход рассмотрения дела Алека Болдуина в суде РФ и США
instagram.com / @advokatsandler

Как известно, законодательство в США разнится в зависимости от штатов. Это значит, что в каждом штате могут быть диаметрально противоположные законодательные акты, поэтому, по мнению эксперта, очень важна личность судьи, который будет слушать дело.

«Социальная значимость актера в обществе может сильно повлиять на мнение судьи. Судья здесь — независимый субъект права, он сам решает исход дела. Очень большая часть расследования до приговора возлагается на конкретного судью, человек самостоятельно разбирается в деле», — говорит Сандлер.

В России же дела обстоят немного иначе, многое зависит от следователя и прокурора. По словам адвоката, в суд попадает уже готовый, сформированный пакет документов, который суд чаще всего не пересматривает.

«В девяти из десяти случаев принимается то, что было написано следователем и утверждено прокурором, поэтому что-то изменить в суде практически невозможно», — отметила собеседник ФАН.

«Человек хороший»

Адвокат Майя Сандлер сравнила ход рассмотрения дела Алека Болдуина в суде РФ и США
instagram.com / @hilariabaldwin

Большое значение для судов как в России, так и в Америке имеет биография человека, его прошлое и наличие правонарушений. Однако и здесь есть кардинальное различие правовых систем.

«У нас человек, судимость которого погашена, по конституции считается несудимым человеком, но, если он что-то совершает, ему вспоминают все. В этом также кардинальная разница между судопроизводством в Соединенных Штатах и нашим. У них, если судимость погашена, то о ней никто не будет вспоминать», — говорит адвокат.

Что касается самого Алека Болдуина, на его счету было несколько мелких проступков, из-за которых на него обращали внимание местные правоохранители. Но, судя по принципам правовой системы, на это уже не обратят внимание, так как эпизоды были давно.

Большое значение в создании положительного образа в Соединенных Штатах имеют таблоиды.

«Таблоиды могут поднять вас до небес, а могут свергнуть. Здесь будет зависеть все от того, насколько он любим публикой на территории своей страны. У нас он любим, но порой в США с теми актерами, которых мы считаем героями, не считаются», — говорит Сандлер.

Чем закончится?

Адвокат Майя Сандлер сравнила ход рассмотрения дела Алека Болдуина в суде РФ и США
Global Look Press / Armando Gallo/Arga Images

По мнению адвоката, Алек Болдуин будет привлечен к ответственности, но реального срока ему удастся избежать.

«Он будет привлечен к ответственности, но в совокупности с тем человеком, который отвечал за реквизит. Реального срока не будет. Все-таки это было непреднамеренное убийство. Не было умысла. Даже у нас это выясняется в первую очередь. Это было не его личное оружие, это было исполнение обязанностей по контракту, где все четко прописано. Обязательно есть должностное лицо, которое несет ответственность за реквизит», — отметила эксперт.

Также она добавила, что события с рассмотрением дела могут иметь очень редкий для России поворот — выход человека под залог.

Ранее сообщалось, что кинооператор Галина Хатчинс, которую актер Алек Болдуин случайно застрелил на съемках фильма в США, родилась и выросла в СССР. Она родом из Украины, росла на советской военной базе около полярного круга, окруженная атомными подлодками и оленями.

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Все новости / Общество / Адвокат Майя Сандлер объяснила разницу между судами США и России на примере возможного дела Болдуина
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