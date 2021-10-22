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Посол Эквадора вручил копии верительных грамот замглавы МИД РФ Рябкову
Политика
Посол Эквадора вручил копии верительных грамот замглавы МИД РФ Рябкову
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 22 октября. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков встретился с послом Эквадора Хуаном Фернандо Ольгином Флоресом, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В рамках встречи эквадорский посол вручил российскому дипломату копии верительных грамот.

«В ходе беседы были обсуждены актуальные темы российско-эквадорской повестки дня, намечены основные направления совместной работы в интересах дальнейшего укрепления политического диалога», — отметили в ведомстве.

Кроме того, стороны обсудили взаимовыгодное сотрудничество России и Эквадора в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, добавили в МИД.

Ранее стало известно, что замминистра иностранных дел России Михаил Богданов встретился в Москве с послом Марокко Лотфи Бушаарой. Стороны рассмотрели актуальные вопросы развития традиционно дружественных российско-марокканских отношений.

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