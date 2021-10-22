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Google удалил некорректные подсказки в запросах про вакцинацию
Общество
Google удалил некорректные подсказки в запросах про вакцинацию
flickr.com  /  Robert Scoble

Москва, 22 октября. Представители офиса Google удалили некоторые варианты автоматических запросов о некорректных подсказках про вакцинацию в поисковике.

Сотрудники канала RT обнаружили ряд сомнительный запросов в поисковике Google на тему вакцинации. Так, строка поиска предлагает пользователям такие варианты запросов — «зло», «чип» и «геноцид». Представители интернет-гиганта ответили на обращение и скорректировали тип подсказок в соответствии с внутренней политикой компании.

«Наша команда все проверила и удалила подсказки, которые не соответствовали нашим правилам», — говорится в сообщении, отправленном в ответ на запрос телеканала.

Новые варианты подсказок предлагают пользователям варианты «эксперимент», «обязательно» и «хорошо или плохо». По словам Google, подсказки отображают наиболее популярные запросы, но могут быть удалены при нарушении правил компании.

Этой осень техногиганта обвинили в попытках перепрограммировать пользователей. Исследователь Роберт Эпштейн предупредил о возможной опасности влияния Google на людей.

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