Google удалил некорректные подсказки в запросах про вакцинацию

Москва, 22 октября. Представители офиса Google удалили некоторые варианты автоматических запросов о некорректных подсказках про вакцинацию в поисковике.

Сотрудники канала RT обнаружили ряд сомнительный запросов в поисковике Google на тему вакцинации. Так, строка поиска предлагает пользователям такие варианты запросов — «зло», «чип» и «геноцид». Представители интернет-гиганта ответили на обращение и скорректировали тип подсказок в соответствии с внутренней политикой компании.

«Наша команда все проверила и удалила подсказки, которые не соответствовали нашим правилам», — говорится в сообщении, отправленном в ответ на запрос телеканала.

Новые варианты подсказок предлагают пользователям варианты «эксперимент», «обязательно» и «хорошо или плохо». По словам Google, подсказки отображают наиболее популярные запросы, но могут быть удалены при нарушении правил компании.

Этой осень техногиганта обвинили в попытках перепрограммировать пользователей. Исследователь Роберт Эпштейн предупредил о возможной опасности влияния Google на людей.