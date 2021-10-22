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Дочь Птахи не сдержала обещание отцу и вылетела из шоу «Пацанки»

  /   Обновлено: 22 октября 2021 17:08
Шоу-бизнес
Дочь Птахи не сдержала обещание отцу и вылетела из шоу «Пацанки»
Prt Scr youtube.com  /  Телеканал ПЯТНИЦА

Москва, 22 октября. Дочь известного российского рэп-исполнителя Птахи (Давида Нуриева) Николь Нуриева покинула популярное шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница!». Причиной ухода стал отказ ученицы от трансформации.

Шестой сезон популярного шоу стартовал на телеканале «Пятница!» в середине сентября. В проекте оказалась 21-летняя Николь Нуриева. Вместе с остальными участницами дочь Птахи проходила уроки в попытках преобразиться в настоящую леди.

В новом выпуске телешоу Нуриева была номинирована на звание худшей ученицы из-за отказа участвовать в забеге. Марафон ученица Школы леди должна была бежать вместе с Кристиной Желточенко. Наравне с ней номинантами на выбывание стали Татьяна «Танк» Кашерина, которая не стыдилась злоупотреблять алкоголем и проявляла агрессию по отношению к другим участницам, и Ольга Кравцова, ввязавшаяся в драку с Нелли Михеевой. После длительного совещания наставники учебного заведения решили дать шанс дебоширкам.

В первом выпуске дочь рэпера призналась, что пришла на проект для примирения с отцом, который не воспринимает ее всерьез и дразнит из-за лишнего веса. Преподаватели посчитали, что своих целей Николь Нуриева вполне могла достичь, и дальше в ее пребывании нет смысла. Однако похудеть девушка так и не смогла, несмотря на все свои обещания отцу.

Дочь Птахи не сдержала обещание отцу и вылетела из шоу «Пацанки»
Prt Scr youtube.com / ПАЦАНКИ - ЗА КАДРОМ

Ранее стало известно, что родители Николь Нуриевой были категорически против ее участия в «Пацанках», хотя 21-летней девушки отреагировала мягко. Однако это не помешало ему мило общаться с дочерью на записях шоу.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дочь Птахи не сдержала обещание отцу и вылетела из шоу «Пацанки»
птаха телешоу пацанки пятница! нуриева
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