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Израиль возобновил подготовку к возможным авиаударам по ядерным объектам Ирана
Весь мир
Израиль возобновил подготовку к возможным авиаударам по ядерным объектам Ирана
idf.il  /  תנאי שימוש

Тель-Авив, 22 октября. Израиль после двухлетнего перерыва возобновил подготовку к возможному нападению на Иран. По данным Times of Israel, ВВС государства по указанию начальника штаба национальных вооруженных сил Авива Кохави начали интенсивные тренировки, в ходе которых боевая авиация отрабатывает удары по целям, имитирующим ядерные объекты Исламской республики.

По имеющимся данным, из бюджета государства выделены средства на разработку стратегии действий в ходе предполагаемого конфликта. Ранее сообщалось, что в проекте военного бюджета на 2022 год 1,5 млрд долларов будут заложены на развитие наступательного потенциала страны для подготовки к войне с Ираном. На эти средства власти планируют закупить самолеты и боеприпасы, а также провести космическую разведку территории противника.

Еще в начале года Кохави заявил, что Израиль «обновит» свою стратегию в отношении Тегерана, а угрозы начать военную операцию против Исламской республики звучат из уст высокопоставленных лиц еврейского государства регулярно. В этой борьбе Тель-Авив пытается заручиться поддержкой Вашингтона, предлагая ему планы совместных действий против общего врага.

В частности, данный вопрос поднимался израильским премьером Нафтали Беннетом в августе, когда он посетил столицу США и встретился с президентом страны Джо Байденом. Тем не менее власти Соединенных Штатов не спешат давать согласие на активные действия против Ирана, предпочитая поддерживать санкции и финансируя оборонный сектор Израиля. Также причиной нежелания Вашингтона еще сильнее обострять отношения с Тегераном являются попытки возобновить ядерную сделку, тогда как Тель-Авив считается ярым противником этого подхода.

Несмотря на то, что открытых военных действий Израиль пока не предпринимал, его подозревают в ряде диверсий на ядерных объектах Исламской республики и в нападениях на иранских ученых. Так, в июле 2020 года из-за взрыва на объекте в Натанзе получило повреждение оборудование для производства центрифуг и некоторые измерительные приборы, а в апреле 2021-го там же сдетонировал боеприпас, заложенный в систему электроснабжения.

Эти инциденты Тегеран назвал «акцией саботажа» и «ядерным терроризмом», обвинив в итоге Тель-Авив и заявив о готовности отомстить, «когда сочтет нужным». Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде указал на то, что подобные атаки могли бы стать преступлением против человечества, если бы привели к загрязнению окружающей среды радиоактивными веществами.

Также Исламская республика возложила на Израиль ответственность за убийство ряда своих физиков, причастных к исследованиям в области «мирного атома». Последней жертвой стал один из лидеров этой программы Мохсен Фахризаде, который был убит в результате теракта и последовавшей за ним перестрелки.

Экс-глава «Моссада» Йоси Коэн в беседе с журналистами несколько раз косвенно признал причастность своей страны к данным происшествиям. Однако официальное руководство государства всегда воздерживалось от комментариев касательно таких обвинений.

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