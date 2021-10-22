Депутат Госдумы Милонов рассказал, как планирует пресекать «ковидные вечеринки» на Хеллоуин

Приближается праздник Хеллоуин, который не имеет российских корней, но с начала 1990-х годов в нашей стране довольно популярен. Депутат Госдумы Виталий Милонов, являющийся представителем Русской православной церкви, давно и последовательно борется с Хеллоуином как с чуждым для нашей страны явлением.

В этом году основание для такой борьбы, по словам депутата, еще более серьезное, чем обычно, — Хеллоуин отмечается с 31 октября на 1 ноября, когда в нашей стране будет действовать режим нерабочих дней в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Нерабочие дни сопровождаются и другими ограничениями. В частности, запрещаются публичные мероприятия, в том числе ночные, к которым можно отнести вечеринки в честь Хеллоуина. По словам Милонова, он постоянно получает обращения с указанием мест, где такие вечеринки запланированы и с вопросами: как будет контролироваться запрет и намерен ли он сам отслеживать его соблюдение. Депутат пообещал лично держать ситуацию на контроле и не допустить «ковидных вечеринок» на Хеллоуин.

«Сборища на Хеллоуин — это само по себе бесовщина, — отметил парламентарий в комментарии ФАН. — Тем более недопустимо это в пандемию. Чем больше сборищ в пандемию, тем хуже для людей, тем больше будет смертей».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Милонов рассказал, что знает о планах некоторых заведений как в Москве, так и в его родном Петербурге, несмотря на запрет, устроить вечеринки в ночь с 31 октября на 1 ноября.

«Понятно, почему адепты Хеллоуина заманивают к себе людей. Это праздник, где любят смерть, страдания и боль, где любят все эти садистские обряды. Пойдут ли люди на эти сборища? Я, честно говоря, все-таки надеюсь, что благоразумие восторжествует. При том что сам по себе праздник переизбытка урожая тыкв в России все равно выглядит каким-то бельмом, неестественным прыщом. Но, помимо того, что это духовно неполезно, сейчас это еще и физически очень опасно. Это будут фактически «ковидные вечеринки», где все друг друга перезаражают, а потом понесут заразу дальше».

Такого развития событий допускать нельзя, отмечает Виталий Милонов.

«Искренне надеюсь, что Хеллоуин в этом году останется без участников, — говорит он. — А те, кто будет пытаться организовать что-то подобное, просто продемонстрируют свою человеконенавистническую природу. Потому что сейчас, пока сохраняется опасная ситуация по COVID-19, праздновать все эти Хеллоуины просто нельзя».

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Парламентарий рассказал, что сам планирует принять участие в рейдах в ночь с 31 октября на 1 ноября.

«Мне много пишут о предполагаемых местах «ковидных вечеринок» на Хеллоуин. Я собираюсь сам проверять подозрительные адреса, а также планирую направлять туда представителей правоохранительных органов. Готов сделать все от меня зависящее, чтобы пресечь все эти попытки пира во время чумы», — подчеркнул Виталий Милонов.

Напомним, ранее известный врач Александр Мясников осудил практику «ковидных вечеринок», на которых люди специально пытаются заразиться, чтобы легко переболеть, но при этом избежать вакцинации.

Подробнее о празднике Хеллоуин читайте в материале ФАН.