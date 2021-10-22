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Sohu: ответный ход России на провокацию в Японском море может обескуражить США
Армия
Sohu: ответный ход России на провокацию в Японском море может обескуражить США
Народные новости

Пекин, 22 октября. Россия и Китай могут проучить США за недавнюю попытку американского флота помешать учениям российско-китайской группировки кораблей в Японском море.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что США и Япония пристально следили за недавними военными учениями ВМФ РФ и ВМС Китая «Морское взаимодействие». Отмечается, что американцы даже несколько раз пытались сорвать маневры и вторгнуться в российские территориальные воды, передает «ПолитРоссия».

«Американский эсминец Chafee вошел в залив Петра Великого и, игнорируя все предупреждения, попытался вторгнуться в российские воды. Он изменил свой курс лишь после того, как перед ним оказался корабль ВМФ РФ и возник риск столкновения», — рассказывают авторы статьи.

Sohu: ответный ход России на провокацию в Японском море может обескуражить США
ФБА «Экономика сегодня» / Елизавета Акимова

Китайские аналитики считают, что таким образом американские ВМС продемонстрировали свое неуважение. На этом фоне может быть реализован российский план мести за выходку США в Японском море. В Китае уверены, что Москва должна сделать достойный ответный ход, чтобы проучить провокаторов. Подчеркивается, что российско-китайский отряд кораблей недавно прошел через пролив Цугару и может отправиться к берегам Аляски или Алеутских островов. В Китае полагают, что появление иностранных боевых единиц в этих местах обескуражит США.

Ранее жители Франции заявили, что США нечего делать в Японском море. По их словам, американцы занимаются провокациями, а потом жалуются, что были атакованы.

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россия сша китай провокации
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