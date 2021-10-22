Ученый Ткаченко: валдайские эксперты исключили угрозу третьей мировой войны

Санкт-Петербург, 22 октября. Валдайские эксперты обсудили угрозу третьей мировой войны в рамках Международного дискуссионного клуба, сообщил профессор СПбГУ, доктор экономических наук Станислав Ткаченко.

Речь об этом шла в ходе пресс-конференции в медиацентре «Патриот». По словам ученого, самое первое пленарное заседание Валдайского клуба было посвящено вопросу о возможной третьей мировой войне. Директор института международных исследований МГИМО, ведущий секции Андрей Сушенцов интересовался у спикеров, существует ли такая угроза.

«Все говорили, что нет, не будет, но при этом отмечали, что бдительность необходимо повысить. Если прежде считалось, что ядерное оружие — это как одежда от кутюр, то сейчас, когда число ядерных держав увеличивается, об этом нужно помнить. Число людей, которые могут принять решение об использовании ядерного оружия, существенно возросло, и мы знаем этих людей», — высказался Ткаченко.

Федеральное агентство новостей /

Эксперт добавил, что Россия и США ответственно относятся к ядерному оружию, но не у всех стран есть такая позиция.

«Валдайские эксперты считают, что нет, угрозы войны не будет. Но при этом нужно постоянно мониторить ситуацию с тем, чтобы какой-то из региональных конфликтов не разрешил им развиваться по пути, который приведет к ядерной войне в конечном итоге», — назвал единственный способ избежать войны ученый.

Ранее Станислав Ткаченко сравнил со смертельной инъекцией предложение президента Турции о ликвидации ООН. Эксперт предрек крах всей глобальной системы международных отношений, если страны мира все же согласятся принять его позицию.