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Певица Рита Дакота с дочерью в плиссированных юбках отдохнули в Турции
Шоу-бизнес
Певица Рита Дакота с дочерью в плиссированных юбках отдохнули в Турции
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Анталья, 22 октября. Российская певица Рита Дакота выложила трогательное фото с дочерью Мией. Обе дамочки нарядились в одинаковые плиссированные костюмы и сейчас находятся на отдыхе в Турции. Удивительно, но у дочери и мамы уже появились общие интересы и даже общие тусовочные места, пишет Teleprogramma.pro.

Дакота нарядила наследницу в платье изумрудного цвета, заканчивающееся плиссированной юбкой с воланами. Сама же экс-супруга Влада Соколовского выбрала плиссированную юбку в фисташковом исполнении в мелкий цветочек. К ней певица добавила топ с рукавами-буфами.

«Всегда мечтала, что наступит вот этот самый момент, когда с дочкой можно путешествовать, как с подружкой. Когда вы можете тусить и вам интересно, у вас появляются свои любимые заведения, свои традиции, свои приколы. Спасибо небу за этого ребенка, как же я счастлива, что мы есть друг у друга», — написала от всей души Рита.

Ранее сообщалось, как Рита Дакота чуть не рассталась с Федором Белогаем из-за Соколовского.

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