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Аверины поедут на ЧМ-2021 по художественной гимнастике с новым личным тренером

  /   Обновлено: 22 октября 2021 16:57
Спорт
Аверины поедут на ЧМ-2021 по художественной гимнастике с новым личным тренером
TACC  /  Новодережкин Антон

Москва, 22 октября. Гимнастки Арина и Дина Аверины отправятся на японский ЧМ-2021 в сопровождении нового личного тренера Юлии Барсуковой. Об этом сообщила руководитель Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.

Она уточнила, что прежний наставник спортсменок Вера Шаталина не поедет на турнир на фоне семейных обстоятельств.

«Я думаю, что все нормально, просто она очень устала», — передает ТАСС слова Винер-Усмановой.

Дина Аверина — тринадцатикратная чемпионка мира, на токийских ОИ-2020 гимнастка завоевала серебряную награду. Арина Аверина четыре раза побеждала на чемпионатах мира, на прошедших Играх она осталась без медали.

После токийской Олимпиады сестры Аверины заявили, что поедут на первенство мира по художественной гимнастике в Японию.

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художественная гимнастика дина аверина арина аверина Ирина Винер-Усманова юлия барсукова
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