Лидеры ЕС готовы ввести персональные санкции против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами

Брюссель, 22 октября. Против Белоруссии могут принять персональные санкции на фоне миграционного кризиса. Об этом сообщили лидеры стран-участниц Евросоюза.

Главы государств ЕС приняли заявление по итогам саммита. В документе поднимается проблема с мигрантами на границе. Лидеры Евросоюза подтвердили готовность к персональным санкциям против Минска на фоне сложившейся ситуации.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее назвала наплыв мигрантов через белорусскую границу «гибридной акцией». Политик не исключила введение экономических санкций против Минска в условиях миграционного кризиса.