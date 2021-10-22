Представитель туриндустрии Уманский рассказал, куда предпочитают ездить россияне на фоне пандемии

Новый тренд среди россиян — это санаторно-курортный отдых. Теперь основная аудитория санаториев не пенсионеры, а платежеспособные люди в возрасте 27–45 лет. Курс на оздоровление — важнее доступных зарубежных поездок в отели, где все включено. На время коронавирусных каникул — с 30 октября по 7 ноября — санатории Кавказа пользуются особым спросом.

Об этом 22 октября во время пресс-конференции, организованной Общественной службой новостей, рассказал руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский. Отвечая на вопросы журналистов представители туриндустрии пришли к выводу, что проблем в туризме из-за нового локдауна не будет.

ИА «Политика Сегодня» /

«У нас был очень удачный сезон. Все относительно с внутренним туризмом неплохо. Неделя локдауна не настолько страшна для нас, как это было весной 2020 года. Когда было много продано туров, а потом начались бесконечные возвраты. Сейчас все ровно. Мы выходим из высокого сезона. Это не горячая пора. И нам не страшно. В целом никакой угрозы, проблем для отрасли нет», — подчеркнул Уманский.

Представители туриндустрии также заявили, что введенные нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября особо не повлияли на спрос. Информация, что все массово отправятся на отдых за рубеж или в Сочи, преувеличена.

«Реальная картина — это средние обычные показатели. В том же Сочи мы не фиксируем всплеска бронирования гостиниц и туров», — заявил Уманский.

Это подтверждает и вице-президент, руководитель комиссии Российского союза туриндустрии по авиаперевозкам Дмитрий Горин.

«У нас все как всегда, ажиотажа нет. Ноябрьские праздники и осенние школьные каникулы — традиционно время для путешествий».

pexels.com / Alexandr

Пандемия научила бронировать отдых заранее, а не накануне — говорят эксперты. Уже сейчас россияне активно бронируют туры на новогодние каникулы и предстоящее лето. Раскуплены все места на горнолыжных и южных курортах.

Напомним, что в настоящее время для российских туристов открыты 70 направлений. Среди них Доминиканская Республика, Кипр, Турция, Болгария, Греция, Венгрия. С 15 ноября Куба разрешит въезд без повторного ПЦР-теста. Но особой любовью у наших соотечественников по-прежнему пользуются Турция и Египет. Эти страны выбирает 60% россиян.

Чаще всего COVID-19 жители страны заражаются вне отдыха. Больными возвращается лишь 1% граждан. Это данные Роспотребнадзора. И на этот факт представители туриндустрии просят обратить особое внимание.

Ранее сообщалась, что Москва заняла первое место на международном конкурсе World Travel Awards в категориях «Лучшее туристическое направление. Город» и «Лучшая государственная городская туристская организация в Европе». Вторую награду получил Мостуризм. Жюри также присудило премию Санкт-Петербургу как лучшему городу для изучения исторического наследия и сити-брейка — короткой поездки по городам.