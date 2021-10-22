Госпитализированный после ранения Болдуином режиссер Соуса выписан из больницы

Санта-Фе, 22 октября. Американская актриса Фрэнсис Фишер опровергла информацию о тяжелом состоянии режиссера Джоэла Соуса после несчастного случая на съемочной площадке «Ржавчины».

Актриса принимала участие в съемках американского вестерна. Спустя некоторое время после трагедии она сообщила подробности состояния раненного в ключицу кинематографиста. В своем Twitter-аккаунте она написала, что здоровью Соуса уже ничего не угрожает. В посте она призвала всех журналистов удалить ложные сведения об инциденте.

«Наш режиссер Джоэл Соуза выписан из больницы», — сообщила актриса своим фолловерам.

Global Look Press / Famous/Keystone Press Agency

Трагедия произошла в американском штате Нью-Мексико во время производства фильма. Голливудский актер Алек Болдуин для съемки сцены использовал пистолет, в котором должны были быть холостые патроны. Из-за неисправности реквизита два кинематографиста получили серьезные ранения. По информации в СМИ, режиссеру проекта рикошет пришелся в ключицу, но он остался жив. Вторая пострадавшая — 42-летняя оператор-постановщик Галина Хатчинс —умерла в больнице Альбукерке от полученных ран.

Ранее звездный адвокат Сергей Жорин выразил свое мнение по поводу трагедии. Он считает, что Алек Болдуин не причастен к произошедшему. Всех поклонников артиста он призвал набраться терпения и дождаться результатов расследования правоохранительных органов.