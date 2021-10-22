Главные новости дня: 22 октября

ФАН публикует дайджест событий 22 октября.

17 человек погибли в результате взрыва на заводе под Рязанью

Мощный взрыв прогремел в одном из цехов ПГУП «Эластик» утром 22 октября. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать сбой технологического процесса. Следователи займутся расследованием дела по статье о нарушении требований промышленной безопасности.

mchs.gov.ru / МЧС России

Актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора на съемках

Голливудский актер Болдуин открыл огонь из реквизитного пистолета на съемочной площадке фильма «Ржавчина». Жертвой выстрела стала оператор Галина Хатчинс. Также пострадал режиссер картины Джоэл Соуса, он был госпитализирован.

Ураганный ветер сорвал строительные леса со стен Кремля

Сильный ливень вместе со штормовым ветром обрушился на российскую столицу в пятницу, 22 октября. Из-за непогоды рухнули строительные леса со стен Кремля. По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал.

Глава минобороны ФРГ: НАТО может применить оружие против России

Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Североатлантический альянс должен продемонстрировать России готовность применить оружие при необходимости. Она сообщила, что РФ якобы систематически нарушает воздушное пространство стран Балтии. На этом фоне она призвала НАТО уделить особое внимание защите этих государств.

Собянин: QR-коды для посещения музеев и театров в Москве вводятся надолго

Ранее мэр Москвы объявил нерабочие дни в столице с 28 октября по 7 ноября. В этот период приостанавливается деятельность организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры. Однако столичные театры и музеи смогут продолжить работу при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и соблюдения масочного режима.

Правительство Архангельской области /

Представители «Ералаша» прокомментировали обвинения в педофилии в адрес режиссера Белостоцкого

Режиссера детского фильма «Планета» и «Ералаша» Илью Белостоцкого обвиняют в педофилии. Представитель компании отмечает, что режиссер продолжительное время не появлялся на съемочной площадке, поскольку работал над сторонними проектами.

Режим ЧП ввели на 30 дней в Молдавии из-за дефицита газа

Дефицит газа в Молдавии привел к режиму ЧП. Режим чрезвычайного положения в Молдавии будет действовать 30 дней на фоне энергетического кризиса. Парламент республики принял соответствующее решение.

Встреча Владимира Путина и Нафтали Беннета в Сочи длилась пять часов

Премьер-министр Израиля и президент России во время встречи в Сочи обсудили значимые вопросы отношений двух государств, сообщили в канцелярии израильского премьера. Также уточняется, что встреча была теплой и позитивной.

Серб Зоран Лукич стал новым тренером сборной России по баскетболу

Главный тренер клуба «Нижний Новгород» возглавил сборную России по баскетболу. На этом посту сербский специалист сменил Сергея Базаревича. Специалист будет совмещать работу в сборной и нижегородском клубе.

Мишустин заявил о расширении программы «Дальневосточной льготной ипотеки»

Премьер-министр РФ объявил об изменении условий «Дальневосточной льготной ипотеки». Программа начнет работать в сегменте вторичной недвижимости, о чем указал председатель правительства во время заседания кабмина.