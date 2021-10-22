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Россияне доверяют Константину Хабенскому и Ивану Урганту больше, чем другим знаменитостям

  /   Обновлено: 22 октября 2021 16:47
Общество
Россияне доверяют Константину Хабенскому и Ивану Урганту больше, чем другим знаменитостям
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 22 октября. Известный российский актер Константин Хабенский и телеведущий Иван Ургант стали лидерами доверия среди россиян. Об этом сообщает холдинг «Ромир», проводивший исследование.

Исследователи отмечают, что по опыту прошлых лет больше всего доверия у россиян к популярным блогерам и телеведущим, однако в топ-3 нет ни одного представителя молодежных соцсетей. Замыкает тройку лидеров звезда сериала «Физрук» и популярный шоумен Дмитрий Нагиев.

Доктор социологических наук Андрей Милехин отмечает, что в этом году россияне стали больше обращать внимание на профессионалов своего дела. Кроме того, в этом году в топ-100 вошли известные предприниматели Сергей Галицкий и Олег Тиньков. Первую пятерку рейтингов замыкает популярный интервьюер Юрий Дудь и заслуженный российский кинематографист Никита Михалков.

Летом исследовательский холдинг Romir составил топ-10 российских спортсменов, тренеров и функционеров, которым в стране доверяют больше всех. Абсолютным лидером голосования стал бывший капитан сборной России по футболу Артем Дзюба.

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нагиев хабенский ургант
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