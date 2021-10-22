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Журналисты газеты «Культура» составили топ-5 фильмов о женщинах в политике
Общество
Журналисты газеты «Культура» составили топ-5 фильмов о женщинах в политике
Кадры из фильма «Опасная игра Слоун»

Москва, 22 октября. Журналисты издания «Культура» выбрали пять необычных фильмов от исторической драмы до триллера, где главные героини оказываются в центре политических интриг.

Драма «Принцесса Монако» — голливудский байопик с Николь Кидман, которая сыграла знаменитую Грейс Келли. Муза режиссера Альфреда Хичкока стала иконой триллеров 20 века, но оставила карьеру ради замужества за князем Монако (Тим Рот). Фильм посвящен тяготам выбора принцессы, которая пыталась соответствовать интересам мужа и государства.

Журналисты газеты «Культура» также включили в топ пять картин на вечер исторический фильм Люка Бессона «Леди». Он посвящен нобелевскому лауреату Аун Сан Су Чжи (Мишель Йео). Главная героиня выросла в семье политиков и прошла путь от посла Индии до главы оппозиционной партии.

В этом году судьба принцессы Дианы получит байопик с Кристен Стюарт, который едва ли избежит сравнений с фильмом «Диана: История любви». Картина с Наоми Уоттс в главной роли сосредоточена на благотворительной деятельности леди Ди и ее тайном романе с доктором.

Журналисты газеты «Культура» составили топ-5 фильмов о женщинах в политике
Кадры из фильма «Диана: История любви» /

«Опасная игра Слоун» — драматический триллер о лоббистке Элизабет Слоун (Джессика Честейн), которая пыталась добиться принятия закона об оружии. «Иоанна — женщина на папском престоле» является редким фильмом, сосредоточенном на истории женщины у власти в религиозных структурах. В центре сюжета легенда об Иоанне, которой удается возглавить Католическую церковь.

Стриминг-сервис Apple TV+ готовится представить новую интерпретацию знаменитой истории о Леди Макбет и ее супруге. Недавно студия выпустила официальный тизер экранизации шекспировской трагедии.

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кино политика топ-5
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