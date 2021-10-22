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Экс-вокалист группы Switch Томми Дебарж скончался в больнице

  /   Обновлено: 22 октября 2021 16:44
Общество
Экс-вокалист группы Switch Томми Дебарж скончался в больнице
Prt Scr youtube.com  /  kevin manuel

Вашингтон, 22 октября. Бывший вокалист американской фанк-группы Switch Томми Дебарж скончался в больнице на 65-м году жизни. Об этом его сестра Эттерлайн Дебарж сообщила в Facebook.

В последние годы у музыканта были проблемы с печенью и почками. За несколько недель до смерти его состояние резко ухудшилось.

Томми Дебарж выступал в составе группы Switch вместе со своим братом Бобби во второй половине 1970-х годов. Они выпустили такие хиты, как «There'll Never Be», «I Call Your Name» и «Love Over & Over Again». В 1980-х братья покинули музыкальный коллектив. Бобби Дебарж умер в 1995 году от осложнений, связанных со СПИДом.

Незадолго до этого ушел из жизни британский бас-гитарист, вокалист и один из основателей рок-группы Status Quo Алан Ланкастер, ему было 72 года.

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