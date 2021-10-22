Италия нарастила импорт газа из России

Санкт-Петербург, 22 октября. Поставки отечественного голубого топлива в Италию выросли в этом году на 15,9%, сообщает пресс-служба «Газпрома».

Рим начинает закупать все больше энергоресурсов у Российской Федерации. Объемы экспорта сырья «Газпромом» в южноевропейскую страну в текущем году демонстрируют уверенный прирост к результатам 2020 года.

«С начала 2021 года "Газпром" увеличил поставки российского газа в Италию на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», — передают данные представители корпорации из России.

«Газпром» транспортировал в Италию в предыдущем году порядка 20,8 млрд кубических метров газа. Сейчас между итальянской компанией Eni и структурой «Газпром экспорт» действуют три долгосрочных соглашения по поставкам топлива.

Руководитель «Газпрома» Алексей Миллер встретился в Петербурге с главным исполнительным директором Eni Клаудио Дескальци. Стороны провели дискуссию по актуальным вопросам и направлениям партнерства в газовом секторе и низкоуглеродном энергетическом сегменте.

Российский газовый холдинг ранее договорился с властями Армении по ценнику на природный газ, который будет качаться в республику. Соответствующей информацией делился вице-премьер государства Мгер Григорян.