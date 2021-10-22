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Сто тонн ядохимикатов планируют утилизировать в Приморье
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В Надеждинский район Приморского края доставлено сто тонн отходов второго класса опасности. Взволнованные новостью местные жители просят власти не допустить сжигания ядохимикатов в регионе.

В Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды края подтвердили информацию о завозе в регион большой партии ртутьсодержащих пестицидов, которые ранее хранились на территории при космодроме Восточный в Амурской области.

«Люди напуганы, люди возмущены, потому что, прежде всего, это нарушение конституционного права. Люди должны, вообще, иметь информацию, что они где-то имеют право на экологическую среду, и знать, что у них происходит», — сказала местная жительница Наталья Журавлева.

Пока мешки с ядохимикатами расположены на одном их полигонов Надеждинского района, и вскоре их планируют сжечь. Всего же было запланировано доставить в Приморье 900 тонн вредных веществ для утилизации. Жители обратились в местную администрацию с просьбой не допустить этого.

«Будем это отстаивать до конца, мы будем до самого последнего момента, пока не убедимся, что последняя крошка этой химии вывезена с нашего района. Потому что это здоровье, говорю, не только нас, мы уже взрослые люди, но, в первую очередь, наших детей и внуков», — высказал свое мнение мужчина.

В настоящее время в связи с размещением отходов уже проводится проверка контролирующими и правоохранительными органами. Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Константин Андронович.

«Уже внесены два предостережения Дальневосточным управлением межрегионального Росприроднадзора юридическому лицу, у которого находятся данные отходы, о недопустимости сжигания их на этой территории, а также недопустимости транспортировки этих отходов в наш регион», — заявил Андронович.

По словам министра, Росприроднадзор уже возбудил дело об административном правонарушении. Проводится проверка.

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приморский край местные жители ядохимикаты
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