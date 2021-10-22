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Этнические особенности: для 30% россиян не найти доноров костного мозга ни в одном регистре мира

  /   Обновлено: 22 октября 2021 17:45
Общество
Этнические особенности: для 30% россиян не найти доноров костного мозга ни в одном регистре мира
pixabay.com  / 

Вопрос донорства костного мозга стоит в России достаточно остро. В большей степени это вызвано недостаточной информированностью граждан о безопасности процедуры. Об этом корреспонденту ФАН рассказала директор Центра развития донорства костного мозга (ЦРДКМ) Любовь Белозерова.

Регистр доноров пополняется слишком медленно. Есть еще один негативный фактор, из-за которого для 30% россиян не найти доноров костного мозга ни в одном регистре мира, — это этнические особенности. Поиск подходящего донора в зарубежных базах данных порой не приносит результатов.

Особенность этноса: для 30% россиян не найти доноров костного мозга ни в одном регистре мира
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«В Европе просто поиск донора стоит от 20 тыс. евро. Если говорим об Англии и США — то это уже 40-45 тыс. При этом для 30% жителей нашей страны невозможно подобрать донора ни в одном регистре любой страны мира. И здесь дело даже не в деньгах и возможностях. Большую роль играет этническая принадлежность. У нас многонациональная страна с большим количеством этнических групп, и некоторые их представители проживают очень локально», — рассказала она.

По словам Белозеровой, очень сложно найти доноров для людей, проживающих на Дальнем Востоке, на Севере, в Кавказском регионе, Сибири и Якутии. В группу риска входят дети из межнациональных семей: для них возможности подобрать донора нет ни в одном регистре мира.

Именно поэтому так важно рассказывать россиянам о безопасности донорства и пополнять собственный регистр. Это значительно увеличивает шанс спасения как ребенка, так и взрослого гражданина нашей страны, заключила она.

В ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН, руководитель благотворительной организации Евгения Захарова предложила решение проблемы с нехваткой доноров костного мозга.

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