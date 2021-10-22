Итальянский журналист Форнони уверен, что «Аталанта» продаст Миранчука зимой

Бергамо, 22 октября. Руководство «Аталанты» должно продать российского хавбека Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно. Таким мнением поделился в своем материале в издании CalcioAtalanta итальянский журналист Симоне Форнони.

По мнению журналиста, российский футболист больше не может быть частью планов «Аталанты» после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

«Команда уехала с «Олд Траффорд» с полным пониманием того, что в январе любой желающий сможет прийти и подписать себе Миранчука. Против «Манчестер Юнайтед» Алексей был ни рыбой, ни мясом в тактическом плане, хотя он имеет завидные технические навыки. Игра россиянина остается ниже ожиданий: он не универсал, не нападающий, не играющий тренер», — объяснил Форнони.

Он отметил, что первый сезон в клубе из Бергамо сложился для Миранчука неплохо, но во втором полузащитник не справляется со своими задачами. Как указал итальянец, вложенные в 26-летнего россиянина инвестиции в размере 15 млн евро за трансфер и 1,5 млн евро в качестве заработной платы не окупились.

Ранее бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что футболисты Алексей и Антон Миранчуки отказались продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ) из-за интенсивного в этом чемпионате футбола.