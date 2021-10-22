Белград, 22 октября. Мировое сообщество переосмысливает роль США как глобального гегемона после вывода американских войск из Афганистана. На этом фоне Россия укрепляет свои позиции, пишет сербское издание «Политика».

Как считает журналист Слободан Самарджиа, время США подходит к концу, и на мировую сцену выходят другие государства, например — Россия. Политические события показывают, что Вашингтон перешел «в оборону» и больше не мнит себя непобедимым. Европейские союзники шокированы таким поведением.

Самарджиа уверен, что США вновь попытаются попасть на вершину мирового господства, но игра уже будет вестись по другим правилам благодаря России. По мнению журналиста, союзники Соединенных Штатов отвернутся от них и будут объединяться с конкурентами американцев или начнут свою игру. Евросоюз же изжил себя из-за того, что слишком долго исполнял прихоти Вашингтона, пишет автор.

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«После прихода к власти Владимира Путина за последние 20 лет она [Россия. — Прим. ФАН] стала сильнейшей не только на европейском континенте, но и в мире. Именно Россия положит конец эпохе американских авантюр», — указывает журналист.

Автор материала добавил, что Россия понимает пользу развития отношений вместо развязывания войны, в отличие от США.

Ранее российский политолог Ростислав Ищенко заявил, что приезд заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву это попытка без торгов уговорить Россию бросить Китай. Он добавил, что в Москве это даже обсуждать не захотели, и назвал это верным шагом.