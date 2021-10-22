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Глава ЦБ сообщила о возвращении к максимуму инфляционных ожиданий россиян
Экономика
Глава ЦБ сообщила о возвращении к максимуму инфляционных ожиданий россиян
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 22 октября. Инфляционные ожидания населения и бизнеса вернулись к максимуму последних лет, сообщила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора.

Она отметила, что чем дольше инфляционные ожидания остаются на высоких уровнях, тем более жесткая политика ЦБ потребуется для возвращения инфляции к целевому значению. По словам главы регулятора, в 2022 году ожидается снижение роста цен на товары и услуги в России.

«Безусловно, если мы увидим, что устойчивые факторы инфляции резко снижаются, мы будем принимать соответствующие меры денежно-кредитной политики», — добавила Набиуллина.

Однако, как она подчеркнула, инфляционное давление в начале октября не демонстрирует признаков ослабления. Для ее сокращения, по мнению Набиуллиной, потребуется ужесточение монетарной политики.

Центробанк РФ ранее принял решение повысить ключевую ставку до 7,5% годовых. При этом руководство регулятора не исключило роста показателя до конца 2021 года.

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набиуллина инфляция центробанк рф
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