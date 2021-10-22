Отмывание денег и спонсирование терроризма: чем грозит Турции внесение в серый список FATF

Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) добавила Турцию в «серый список». Фактически республика попала в перечень государств, подлежащих усиленному контролю в связи с подозрениями в финансировании терроризма, теневых схемах вывода полученных преступным путем денег и институциональной коррупции.

The FATF plenary has concluded. A number of countries have entered the FATF’s Jurisdictions under Increased Monitoring list, often referred to as the 'grey list'. See the full update here➡️https://t.co/v9mES9jg5R #FollowTheMoney pic.twitter.com/tGR0tt7Wdt — FATF (@FATFNews) October 21, 2021

Как отметил президент FATF Маркус Плейер, у Турции остается немало проблем в области контроля над финансовыми институтами. В частности, речь идет о банках, рынке продажи драгоценностей и недвижимости. В настоящее время в перечне значатся 22 страны, включая Марокко, Албанию, Пакистан, Южный Судан и Йемен.

Big scoop and further bad news for the embattled Turkish lira from @FT @laurapitel "Turkey faces threat of ‘grey-listing’ by global finance watchdog" Turkey's cavalier approach to terror financing & massive government linked corruption has taken its toll https://t.co/kd7HxdC3l7 — Amberin Zaman (@amberinzaman) October 20, 2021

Что это значит?

FATF была основана в 1989 году для борьбы с угрозами целостности международной финансовой системы. «Серый список» организации призван предупредить страны о том, что у них есть два пути: либо проведение реформ, либо попадание в «черный список» вместе с Ираном и Северной Кореей. Это также первый признак того, что банковский сектор государства не проводит достаточных проверок для пресечения отмывания денег или спонсирования терроризма.

Global finance watchdog adds Turkey to its grey listhttps://t.co/HMh0SqNYfi — Rudaw English (@RudawEnglish) October 21, 2021

Включение в антирейтинг может обернуться потерей имиджа для государства и оказать сдерживающий эффект на иностранных инвесторов. Для Турции это будет болезненным ударом, поскольку зарубежные инвестиции в ее экономику и так находятся почти на самом низком уровне за все время правления президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Политическая нестабильность и зависимая от главы государства денежно-кредитная политика «отпугнули» приток денег из-за рубежа, а ведь именно этот фактор крайне важен на фоне хронического торгового дефицита страны и экономического кризиса.

«Внесение Турции в «серый список» FATF еще больше запятнает имидж страны как юрисдикции, потворствующей незаконной финансовой деятельности. Это решение усилит вывод капитала из экономики, в которой за последние несколько лет и так наблюдался чистый отток», — объяснил экс-депутат турецкого парламента Айкан Эрдемир в комментарии для Al Monitor.

“#FATF’s grey listing of Turkey will further tarnish the country’s image as a permissive jurisdiction for illicit financial activity" & "exacerbate capital flight from an economy that has experienced net capital outflows.” My take in @amberinzaman's piece:https://t.co/ggqPGuETEx — Aykan Erdemir (@aykan_erdemir) October 21, 2021

Кроме того, решение FATF может еще сильнее повилять на турецкую лиру. Накануне Центробанк республики в очередной раз снизил базовую учетную ставку на 200 базисных пунктов (2%) — с 18% до 16%. После этого решения лира вновь «рухнула», обновляя свои исторические минимумы один за другим. C начала этого года турецкая валюта обесценилась на 20% по сравнению с долларом, достигнув соотношения 9,62 к 1.

По-видимому, последний шаг Центробанка был сделан под давлением Эрдогана, который на прошлой неделе уволил трех членов комиссии по денежно-кредитной политике из-за сопротивления снижению процентных ставок. Ранее президент сменил трех руководителей ЦБ по той же причине. Сам глава государства утверждает, что высокие процентные ставки стимулируют высокую инфляцию.

Таким образом, в сочетании с растущей инфляцией — в настоящее время на уровне 20% — широко распространенной безработицей среди молодежи и углубляющейся бедностью картина выглядит все более мрачной.

Bir ayda yüzde 10 yoksullaştık: Dünya Sefalet Endeksi’nde Türkiye'nin sıralaması belli olduhttps://t.co/TusHo8GUtk pic.twitter.com/opQ6E0WsDP — Gerçek Gündem (@gercekgundem) October 16, 2021

Реакция Анкары

Министерство казначейства и финансов Турции опубликовало пресс-релиз, в котором выразило несогласие с попаданием в «серый список». По мнению ведомства, такое решение является «несправедливым».

«В течение последующего периода [нами] будут по-прежнему предприниматься все необходимые шаги совместно с FATF и соответствующими учреждениями для обеспечения того, чтобы наша страна была исключена из этого необоснованного списка в кратчайшие сроки», — заверил турецкий Минфин.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Basın Açıklaması

(21.10.2021) pic.twitter.com/zEmbRGRWq5 — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) October 21, 2021

Ведомство подчеркнуло, что Анкара принимает все необходимые меры в рамках нормативных актов, которые соответствуют международным стандартам.

Так, министерство напомнило, что 27 декабря 2020 года республика ввела закон о предотвращении финансирования распространения оружия массового уничтожения. Этот шаг действительно помог улучшить показатели страны по четырем пунктам.

Причины попадания в список

Конкретные причины, по которым FATF внесла Турцию в упомянутый перечень, не называются. Тем не менее к финансовой политике Анкары есть немало вопросов.

В декабре 2019 года надзорный орган уже уведомлял республику о том, что в стране существуют высокие риски для отмывания денег и финансирования терроризма. Утверждалось, что это связано с серьезными недостатками в рамках борьбы с этими преступлениями.

Turkey's currency plumbed record lows as Ankara reeled from the twin blows of being placed on a terrorism financing and anti-money laundering watch list and an interest rate cut that economists fear could spark hyperinflation https://t.co/JOAdPv0FZt pic.twitter.com/odF99nAudH — AFP News Agency (@AFP) October 21, 2021

Помимо попыток предотвратить спонсирование распространения массового оружия, в августе нынешнего года Анкара приняла закон, направленный на борьбу с теневой практикой бенефициарного владения. Это означает, что все компании, ведущие бизнес в стране, а также определенные учреждения, имеющие головной офис в Турции, обязаны декларировать информацию о своих реальных владельцах. Однако, как отмечают эксперты, контролировать этот вопрос крайне сложно, и даже более жесткие инициативы нередко не выполняются.

На деле никаких эффективных мер, призванных исправить ситуацию, предпринято не было. Так, с апреля 2019 года Минфин США семь раз публиковал список базирующихся в Турции лиц и компаний, которые были связаны с финансированием «Исламского государства»1 (ИГ1, террористическая организация запрещена в РФ) и «Аль-Каиды»1 (террористическая организация запрещена в РФ).

Кроме того, на наблюдателей FATF косвенно могли повлиять разоблачения мафиози Седата Пекера. Криминальный авторитет рассказал о том, как посредством ЧВК SADAT в Сирию доставлялось оружие боевикам «Джебхат Ан-Нусры»1 (сейчас — «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ), обе организации запрещены в РФ). Автомобили пересекали границу в составе выходящей из Турции гуманитарной колонны, а после были переданы радикальным исламистам.

US Treasury Sanctions Jihadist Financiers in Turkey for the 7th Time Since 2019 https://t.co/KZpht40xN1 — Mutlu Civiroglu (@mutludc) September 19, 2021

Анкара также оказалась запятнана в скандалах, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ. Пекер заявлял, что сын экс-премьера республики Бинали Йылдырыма Эркам Йылдырым тесно связан с международной сетью наркотрафика.

Впрочем, аналогичные обвинения звучали и ранее. В отчете Европола и Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании (EMCDDA) за 2019 год говорилось, что турецкие преступные группировки все чаще организуют собственные операции по транспортировке кокаина непосредственно из Латинской Америки в Европу.

Former PM's son files lawsuit against mafia leader Sedat Peker for implicating him in drug trafficking #Turkey #ErkanYıldırım https://t.co/nBb0VyZZVB pic.twitter.com/QRb5pYf9cR — Duvar English (@DuvarEnglish) May 26, 2021

По словам президента FATF Маркуса Плейера, для того чтобы избавиться от клейма «серого списка», Анкаре необходимо продемонстрировать настойчивость в борьбе со сложными случаями отмывания денег и расследовать дела о финансировании терроризма в стране. Кроме того, руководитель надзорного органа обратил внимание на проблему с правами человека в Турции и сложностью функционирования НКО. Власти республики не должны препятствовать законной деятельности таких организаций, отметил он.

Таким образом, в предстоящий период Анкаре предстоит серьезно поработать над своей финансовой политикой, чтобы вернуть привлекательность для международных инвесторов и поправить экономическое положение. Однако круговая порука и тесные связи турецких властей с криминалом, о которых говорил Седат Пекер, могут стать препятствием на пути к обелению имиджа республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.