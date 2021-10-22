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Отмывание денег и спонсирование терроризма: чем грозит Турции внесение в серый список FATF

  /   Обновлено: 22 октября 2021 17:50
Весь мир
Отмывание денег и спонсирование терроризма: чем грозит Турции внесение в серый список FATF
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Depo Photos / John Wreford / Keystone Press Agency

Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) добавила Турцию в «серый список». Фактически республика попала в перечень государств, подлежащих усиленному контролю в связи с подозрениями в финансировании терроризма, теневых схемах вывода полученных преступным путем денег и институциональной коррупции.

Как отметил президент FATF Маркус Плейер, у Турции остается немало проблем в области контроля над финансовыми институтами. В частности, речь идет о банках, рынке продажи драгоценностей и недвижимости. В настоящее время в перечне значатся 22 страны, включая Марокко, Албанию, Пакистан, Южный Судан и Йемен.

 

Что это значит?

FATF была основана в 1989 году для борьбы с угрозами целостности международной финансовой системы. «Серый список» организации призван предупредить страны о том, что у них есть два пути: либо проведение реформ, либо попадание в «черный список» вместе с Ираном и Северной Кореей. Это также первый признак того, что банковский сектор государства не проводит достаточных проверок для пресечения отмывания денег или спонсирования терроризма.

Включение в антирейтинг может обернуться потерей имиджа для государства и оказать сдерживающий эффект на иностранных инвесторов. Для Турции это будет болезненным ударом, поскольку зарубежные инвестиции в ее экономику и так находятся почти на самом низком уровне за все время правления президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Политическая нестабильность и зависимая от главы государства денежно-кредитная политика «отпугнули» приток денег из-за рубежа, а ведь именно этот фактор крайне важен на фоне хронического торгового дефицита страны и экономического кризиса.

«Внесение Турции в «серый список» FATF еще больше запятнает имидж страны как юрисдикции, потворствующей незаконной финансовой деятельности. Это решение усилит вывод капитала из экономики, в которой за последние несколько лет и так наблюдался чистый отток», — объяснил экс-депутат турецкого парламента Айкан Эрдемир в комментарии для Al Monitor.

Кроме того, решение FATF может еще сильнее повилять на турецкую лиру. Накануне Центробанк республики в очередной раз снизил базовую учетную ставку на 200 базисных пунктов (2%) — с 18% до 16%. После этого решения лира вновь «рухнула», обновляя свои исторические минимумы один за другим. C начала этого года турецкая валюта обесценилась на 20% по сравнению с долларом, достигнув соотношения 9,62 к 1.

По-видимому, последний шаг Центробанка был сделан под давлением Эрдогана, который на прошлой неделе уволил трех членов комиссии по денежно-кредитной политике из-за сопротивления снижению процентных ставок. Ранее президент сменил трех руководителей ЦБ по той же причине. Сам глава государства утверждает, что высокие процентные ставки стимулируют высокую инфляцию.

Таким образом, в сочетании с растущей инфляцией — в настоящее время на уровне 20% — широко распространенной безработицей среди молодежи и углубляющейся бедностью картина выглядит все более мрачной.

Реакция Анкары

Министерство казначейства и финансов Турции опубликовало пресс-релиз, в котором выразило несогласие с попаданием в «серый список». По мнению ведомства, такое решение является «несправедливым».

«В течение последующего периода [нами] будут по-прежнему предприниматься все необходимые шаги совместно с FATF и соответствующими учреждениями для обеспечения того, чтобы наша страна была исключена из этого необоснованного списка в кратчайшие сроки», — заверил турецкий Минфин.

Ведомство подчеркнуло, что Анкара принимает все необходимые меры в рамках нормативных актов, которые соответствуют международным стандартам.

Так, министерство напомнило, что 27 декабря 2020 года республика ввела закон о предотвращении финансирования распространения оружия массового уничтожения. Этот шаг действительно помог улучшить показатели страны по четырем пунктам.

Причины попадания в список

Конкретные причины, по которым FATF внесла Турцию в упомянутый перечень, не называются. Тем не менее к финансовой политике Анкары есть немало вопросов.

В декабре 2019 года надзорный орган уже уведомлял республику о том, что в стране существуют высокие риски для отмывания денег и финансирования терроризма. Утверждалось, что это связано с серьезными недостатками в рамках борьбы с этими преступлениями.

Помимо попыток предотвратить спонсирование распространения массового оружия, в августе нынешнего года Анкара приняла закон, направленный на борьбу с теневой практикой бенефициарного владения. Это означает, что все компании, ведущие бизнес в стране, а также определенные учреждения, имеющие головной офис в Турции, обязаны декларировать информацию о своих реальных владельцах. Однако, как отмечают эксперты, контролировать этот вопрос крайне сложно, и даже более жесткие инициативы нередко не выполняются.

На деле никаких эффективных мер, призванных исправить ситуацию, предпринято не было. Так, с апреля 2019 года Минфин США семь раз публиковал список базирующихся в Турции лиц и компаний, которые были связаны с финансированием «Исламского государства»1 (ИГ1, террористическая организация запрещена в РФ) и «Аль-Каиды»1 (террористическая организация запрещена в РФ).

Кроме того, на наблюдателей FATF косвенно могли повлиять разоблачения мафиози Седата Пекера. Криминальный авторитет рассказал о том, как посредством ЧВК SADAT в Сирию доставлялось оружие боевикам «Джебхат Ан-Нусры»1 (сейчас — «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ), обе организации запрещены в РФ). Автомобили пересекали границу в составе выходящей из Турции гуманитарной колонны, а после были переданы радикальным исламистам.

Анкара также оказалась запятнана в скандалах, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ. Пекер заявлял, что сын экс-премьера республики Бинали Йылдырыма Эркам Йылдырым тесно связан с международной сетью наркотрафика. 

Впрочем, аналогичные обвинения звучали и ранее. В отчете Европола и Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании (EMCDDA) за 2019 год говорилось, что турецкие преступные группировки все чаще организуют собственные операции по транспортировке кокаина непосредственно из Латинской Америки в Европу.

По словам президента FATF Маркуса Плейера, для того чтобы избавиться от клейма «серого списка», Анкаре необходимо продемонстрировать настойчивость в борьбе со сложными случаями отмывания денег и расследовать дела о финансировании терроризма в стране. Кроме того, руководитель надзорного органа обратил внимание на проблему с правами человека в Турции и сложностью функционирования НКО. Власти республики не должны препятствовать законной деятельности таких организаций, отметил он.

Таким образом, в предстоящий период Анкаре предстоит серьезно поработать над своей финансовой политикой, чтобы вернуть привлекательность для международных инвесторов и поправить экономическое положение. Однако круговая порука и тесные связи турецких властей с криминалом, о которых говорил Седат Пекер, могут стать препятствием на пути к обелению имиджа республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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турция экономика криминал fatf
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