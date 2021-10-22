Спецназ ЮВО отработал скрытное проникновение в тыл «противника» на учениях под Краснодаром

Краснодар, 22 октября. Подразделения спецназа Южного военного округа (ЮВО) выполнили диверсионный рейд по тылам условного противника на учениях в Краснодарском крае.

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что маневры проводились в канун 71-й годовщины со дня формирования подразделений специального назначения. В ходе учений спецназовцы десантировались из вертолетов Ми-8АМТШ, после чего один из отрядов скрытно проник в тыл батальной тактической группы «противника», передает телеканал «Звезда».

Отмечается, что снайперские пары синхронно уничтожили мобильный дозор. После этого группа заминировала командный пункт неприятеля. Подчеркивается, что для изучения обороны противника были использованы беспилотники «Тахион». По имеющейся информации, итоговые командно-штабные учения ЮВО проводятся на юге России, а также на российских военных базах в Закавказье. Спектр учебно-боевых задач отрабатывается в едином тактическом замысле.

Ранее сообщалось, что разведчики ВС РФ, Таджикистана, Белоруссии и Казахстана отработали штурм захваченного условными террористами села. Маневры проводились в рамках учений стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Поиск-2021».